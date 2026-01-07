El concurso de murgas infantiles del Carnaval se queda con dieciséis participantes por la baja a dos semanas de Lenguas Largas

“Lo hemos intentado hasta última hora”. Con esta frase lacónica anunciaba el presidente y fundador de la murga infantil Lenguas Largas, Graci Martín, que el colectivo hace un alto después de veintitrés años de historia.

El carismático murguero, que en su amplio recorrido por los grupos dirigió la infantil El Cabito antes de fundar su propio colectivo en 2003, explica que la falta de componentes ha acabado por pasar factura al grupo, una situación que empeoró tras la entrega de notas de la última evaluación.

Un año marcado por las dificultades

La murga infantil Lenguas Largas hizo público un comunicado en el que explica que en la edición que arranca el próximo viernes 16 de enero no participará en el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tras una decisión tomada “muy a nuestro pesar” y en un ejercicio marcado por las dificultades y los contratiempos.

Según añade el colectivo, el último año ha resultado especialmente complicado, lo que ha impedido preparar una participación acorde al nivel que requiere el concurso, al compromiso con el público y, sobre todo, al bienestar de los niños que forman parte de la murga. Por este motivo, la directiva y el equipo responsable han optado por no salir a concurso en la presente edición.

Una decisión responsable tras 23 años de trayectoria

Lenguas Largas subraya que se trata de una decisión “responsable y honesta”, adoptada tras una profunda reflexión, y recuerda que no ha sido fácil después de 23 años de trayectoria vinculada al Carnaval chicharrero.

Desde la murga infantil quieren dejar claro que esta ausencia no supone una despedida definitiva. “No es un adiós, es solo un hasta luego”, señalan, avanzando que Lenguas Largas aprovechará este paréntesis para descansar, aprender y recomponerse, con el objetivo de regresar el próximo año “con más fuerza, más ilusión y más ganas que nunca”.

Finalmente, el colectivo ha querido agradecer públicamente el apoyo y el cariño recibido por parte de las familias, los componentes, los seguidores y la afición murguera, y lanza un mensaje de optimismo de cara al futuro: Lenguas Largas volverá al Carnaval.

Una murga con historia y relevo generacional

Desde su fundación, en 2003, Lenguas Largas siempre ha participado en concurso y puede presumir de estar dirigida en los últimos años por Laura Martín, hija de su fundador, quien se ha convertido en las últimas ediciones en una digna sucesora y una promesa del Carnaval.

En esta edición, Lenguas Largas comenzó los preparativos con la dirección musical de Carlos Quevedo, responsabilidad que asumió posteriormente Judo Lorenzo en las últimas semanas, hasta que se tomó la decisión de adoptar un año sabático.

Cómo queda ahora el concurso

Tras la inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el próximo viernes 16 de enero, una semana después se celebrará la primera fase del concurso de murgas infantiles, certamen que estrenará la escenografía que ya se instala en el recinto ferial.

Como ocurre desde la pasada edición de 2025, la cantera está convocada a dos fases. El sorteo deparó que nueve formaciones participen en la primera, el viernes 23, y ocho al día siguiente, cuando se entregarán los premios. El azar había determinado que Lenguas Largas actuara en la segunda y última fase, en segundo puesto.

A falta de que la organización adopte otro acuerdo con los representantes de los colectivos infantiles, el viernes 23 de enero, a las 18:30 horas, actuarán en la primera fase, por este orden:

1.º Raviscuditos

2.º Frikywikys

3.º Bambas

4.º Distraídos

5.º Mamelones

6.º Chinchositos

7.º Carricitos

8.º Redoblones

9.º Disimulados

Y en la segunda fase, el sábado 24, serán siete, y no ocho:

1.º El Cabito

2.º Guachipanduzy

3.º Ferrusquentitos

4.º Castorcitos

5.º Pita Pitos

6.º Triqui Traquitos

7.º Sofocados

Respecto al pasado año, la organización tiene previsto adelantar a las 18:30 horas el inicio del concurso, a falta de la reunión que se celebrará este viernes con Televisión Canaria.