¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?

El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, un festivo marcado en el calendario de las Islas Canarias, pero cada año surge la misma pregunta: ¿qué comercios abren hoy?

La clave está en ser previsor y planificarlas compras, especialmente en días festivos como el Día de Reyes, ya que la mayoría de supermercados permanecen cerrados. Consultar horarios y una buena organización evitará contratiempos.

Supermercados

Los principales supermercados de la capital no abrirán sus puertas el martes 6 de enero.

La cadena de supermercados valenciana siempre ha cerrado sus puertas los domingos y festivos, de manera que, sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Reyes. Por lo tanto, Mercadona mantendrá sus persianas bajadas el 6 de enero.

HiperDino y SuperDino tampoco abrirán durante el Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife. Lo mismo ocurre con Carrefour, Aldi y Lidl.

Centros comerciales

El Centro Comercial Meridiano abrirá en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas, aunque solo subirán las persianas los espacios de ocio, cine y restauración. Las tiendas permanecerán cerradas.

Por otro lado, el Centro Comercial Nivaria y El Corte Inglés permanecerán cerrados durante todo el Día de Reyes. Volverán a abrir sus puertas el 7 de enero.