Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en CanariasSituación en VenezuelaSupermercados abiertos hoyCD TenerifeCabalgata bajo la lluvia
instagramlinkedin

¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?

Los principales supermercados de la capital permanecen cerrados el Día de Reyes

Supermercados de Santa Cruz de Tenerife

Supermercados de Santa Cruz de Tenerife

Helena Ros

Helena Ros

El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, un festivo marcado en el calendario de las Islas Canarias, pero cada año surge la misma pregunta: ¿qué comercios abren hoy?

La clave está en ser previsor y planificarlas compras, especialmente en días festivos como el Día de Reyes, ya que la mayoría de supermercados permanecen cerrados. Consultar horarios y una buena organización evitará contratiempos.

Supermercados

Los principales supermercados de la capital no abrirán sus puertas el martes 6 de enero.

La cadena de supermercados valenciana siempre ha cerrado sus puertas los domingos y festivos, de manera que, sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Reyes. Por lo tanto, Mercadona mantendrá sus persianas bajadas el 6 de enero.

HiperDino y SuperDino tampoco abrirán durante el Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife. Lo mismo ocurre con Carrefour, Aldi y Lidl.

Centros comerciales

El Centro Comercial Meridiano abrirá en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas, aunque solo subirán las persianas los espacios de ocio, cine y restauración. Las tiendas permanecerán cerradas.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el Centro Comercial Nivaria y El Corte Inglés permanecerán cerrados durante todo el Día de Reyes. Volverán a abrir sus puertas el 7 de enero.

TEMAS

  1. Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido
  2. Santa Cruz cobrará la basura a los vulnerables y será casi gratis para la Iglesia
  3. Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
  4. San Miguel Arcángel y Vox advierten de que el monumento a Franco de Santa Cruz no se puede tocar
  5. Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias
  6. Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz
  7. Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos
  8. Santa Cruz abrirá la antigua sede municipal de Antequera a los ciudadanos a finales de 2026

¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?

¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?

Muere María Alayón, la primera de la cola en la venta de entradas de actos de Reyes y concursos del Carnaval

"¡Mamá, son los reyes magos!": la lluvia no agua la Cabalgata a los niños de Santa Cruz

"¡Mamá, son los reyes magos!": la lluvia no agua la Cabalgata a los niños de Santa Cruz

Recibimiento exprés para los Reyes Magos en el Heliodoro: "Queridos niños, la lluvia no puede con nosotros"

Recibimiento exprés para los Reyes Magos en el Heliodoro: "Queridos niños, la lluvia no puede con nosotros"

Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos

Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos

Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido

Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido

Estas son las calles que sufrirán cortes en Santa Cruz de Tenerife por la Cabalgata de Reyes Magos 2026

Estas son las calles que sufrirán cortes en Santa Cruz de Tenerife por la Cabalgata de Reyes Magos 2026

Santa Cruz colocará veinte cajas nido para murciélagos en el Palmétum

Santa Cruz colocará veinte cajas nido para murciélagos en el Palmétum
Tracking Pixel Contents