Un éxito con aroma olímpico: "Ya hemos descorchado el champán"

Un éxito con aroma olímpico. Javier Hernández Cebrián, conocido por su participación en cinco ediciones de los Juegos (dos veces como regatista y tres como entrenador), ha dado suerte con su administración de lotería El Chicharro, que en poco tiempo se ha convertido en una de las más emblemáticas del centro de la capital.

“¡Hemos dado el Gordo de El Niño!”, anotó en sus redes sociales antes de desplazarse al número 25 de la calle Bethencourt Alfonso, donde ya esperaban algunos de los agraciados.

“Estamos supercontentos; yo estaba con los regalos de Reyes de mis sobrinos cuando de repente miro el móvil y tenía un montón de llamadas y mensajes de los compañeros. No me lo podía creer”, asegura el responsable de la administración, quien asegura haber repartido más de 1.200.000 euros en una mañana “inolvidable”.

“He sacado una botella de champán que tenía reservada por si pasaba algo así”, asegura. Y da un detalle que demuestra los cambios de tendencia incluso en algo tan tradicional como la venta de décimos de lotería. “Me cuentan que uno de ellos lo hemos dado a través de nuestra aplicación para móviles”, apunta mientras siguen acercándose curiosos y vecinos para acompañarles en brindar por este éxito sin precedentes en la joven vida de El Chicharro.

Hernández Cebrián le puso este nombre “porque estaba clarísimo, no hay nada más santacrucero que el chicharro”, apunta.

Tras haber atendido las llamadas de numerosos medios de comunicación a escala nacional por su curiosa historia de lotero, tras su exitoso pasado olímpico, dice estar contento por haber “regado de felicidad muchos hogares de Santa Cruz”.

“Lo mejor de este trabajo es repartir ilusión”, subraya Javier, quien fue reconocido por el presidente del Comité Olímpico Internacional la última vez que acudió a unos Juegos, los de París, mientras preparaba a sus deportistas en la marina de Marsella. Tras triunfar a lo grande en el deporte de alto nivel, ha encontrado otra pasión: la lotería.