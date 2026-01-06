Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Somos amables y encima damos premios”: el primer premio de El Niño cae en Tacoronte

El punto de venta de lotería de la BP de Tacoronte vende tres décimos del primer premio de la Lotería del Niño

El Día

Almudena Cruz

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

Tres décimos del 06703 se vendieron en Tacoronte, concretamente en el punto de venta de lotería de la gasolinera BP, situada en el kilómetro 17 de la autopista del Norte.

“Somos amables y encima damos premios” celebraban esta mañana del Día de Reyes los empleados de esta gasolinera, que suman la treintena entre la tienda y la cafetería.

Lotería en Tacoronte

Con solo cinco años abierta, es la primera vez que este punto de venta de lotería da un premio de este calibre. Algo que para su gerente, José Figueroa es todo un “regalo de reyes” porque asegura que a él le “encanta” regalar.

Su deseo se ha hecho realidad este 2026 que acaba de empezar porque con esos tres décimos ha repartido 600000 euros a tres clientes desconocidos. “Aunque ojalá sean de los habituales”, precisa.

