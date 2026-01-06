“Somos amables y encima damos premios”: el primer premio de El Niño cae en Tacoronte
El punto de venta de lotería de la BP de Tacoronte vende tres décimos del primer premio de la Lotería del Niño
Tres décimos del 06703 se vendieron en Tacoronte, concretamente en el punto de venta de lotería de la gasolinera BP, situada en el kilómetro 17 de la autopista del Norte.
“Somos amables y encima damos premios” celebraban esta mañana del Día de Reyes los empleados de esta gasolinera, que suman la treintena entre la tienda y la cafetería.
Lotería en Tacoronte
Con solo cinco años abierta, es la primera vez que este punto de venta de lotería da un premio de este calibre. Algo que para su gerente, José Figueroa es todo un “regalo de reyes” porque asegura que a él le “encanta” regalar.
Su deseo se ha hecho realidad este 2026 que acaba de empezar porque con esos tres décimos ha repartido 600000 euros a tres clientes desconocidos. “Aunque ojalá sean de los habituales”, precisa.
- Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido
- Santa Cruz cobrará la basura a los vulnerables y será casi gratis para la Iglesia
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- San Miguel Arcángel y Vox advierten de que el monumento a Franco de Santa Cruz no se puede tocar
- Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias
- Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz
- ¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?
- Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos