¿Qué supermercados abren el 6 de enero en Santa Cruz de Tenerife?
Los principales supermercados de la capital permanecen cerrados el Día de Reyes
El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, un festivo marcado en el calendario de las Islas Canarias, pero cada año surge la misma pregunta: ¿qué comercios abren ese día?
La clave está en ser previsor y planificarlas compras, especialmente en días festivos como el Día de Reyes, ya que la mayoría de supermercados permanecen cerrados. Consultar horarios y una buena organización evitará contratiempos.
Supermercados
Los principales supermercados de la capital no abrirán sus puertas el martes 6 de enero. Quienes necesiten compraran deben aprovechar el día de hoy para ultimar las compras de Reyes.
La cadena de supermercados valenciana siempre ha cerrado sus puertas los domingos y festivos, de manera que, sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Reyes. Por lo tanto, Mercadona mantendrá sus persianas bajadas el 6 de enero.
HiperDino y SuperDino tampoco abrirán durante el Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife. Lo mismo ocurre con Carrefour, Aldi y Lidl.
Centros comerciales
El Centro Comercial Meridiano abrirá en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas, aunque solo subirán las persianas los espacios de ocio, cine y restauración. Las tiendas permanecerán cerradas.
Por otro lado, el Centro Comercial Nivaria y El Corte Inglés permanecerán cerrados durante todo el Día de Reyes. Volverán a abrir sus puertas el 7 de enero.
