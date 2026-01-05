Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué supermercados abren el 6 de enero en Santa Cruz de Tenerife?

Los principales supermercados de la capital permanecen cerrados el Día de Reyes

Supermercados de Santa Cruz de Tenerife

Supermercados de Santa Cruz de Tenerife

Helena Ros

Helena Ros

El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, un festivo marcado en el calendario de las Islas Canarias, pero cada año surge la misma pregunta: ¿qué comercios abren ese día?

La clave está en ser previsor y planificarlas compras, especialmente en días festivos como el Día de Reyes, ya que la mayoría de supermercados permanecen cerrados. Consultar horarios y una buena organización evitará contratiempos.

Supermercados

Los principales supermercados de la capital no abrirán sus puertas el martes 6 de enero. Quienes necesiten compraran deben aprovechar el día de hoy para ultimar las compras de Reyes.

La cadena de supermercados valenciana siempre ha cerrado sus puertas los domingos y festivos, de manera que, sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Reyes. Por lo tanto, Mercadona mantendrá sus persianas bajadas el 6 de enero.

HiperDino y SuperDino tampoco abrirán durante el Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife. Lo mismo ocurre con Carrefour, Aldi y Lidl.

Centros comerciales

El Centro Comercial Meridiano abrirá en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas, aunque solo subirán las persianas los espacios de ocio, cine y restauración. Las tiendas permanecerán cerradas.

Por otro lado, el Centro Comercial Nivaria y El Corte Inglés permanecerán cerrados durante todo el Día de Reyes. Volverán a abrir sus puertas el 7 de enero.

