Santa Cruz colocará veinte cajas nido para murciélagos en el Palmétum

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Moeve colocarán en el Palmétum una veintena de refugios y cajas nido destinadas a diferentes especies «de gran beneficio ecológico», como vencejos y murciélagos, «aliados naturales en el control de los mosquitos». Estas casetas, construidas en madera por un carpintero local, también irán destinadas a aves en declive en la ciudad, como es el caso de los gorriones morunos.

Se trata de una de las medidas que el Consistorio y la fundación quieren llevar a cabo para favorecer la avifauna en el municipio, reforzando el papel del jardín botánico Palmétum, la antigua montaña de basura de la capital tinerfeña, como refugio de la biodiversidad, el cual cuenta con una zona de avistamiento de aves o hide. Pretenden, en concreto, favorecer la nidificación, el descanso y el establecimiento de distintas especies de aves en Santa Cruz.

Islas

Otra de las medidas consiste en la creación de islas de vegetación en los ríos y lagos del Palmétum que «faciliten la reproducción de especies como la gallineta común». Según explican el Ayuntamiento y Moeve, estas islas también se convertirán en zonas de descanso para otras aves, como garzas, garcetas y martinetes.

Zona de avistamiento de aves del Palmétum, en Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

Tranquilidad

Asimismo, informan, se está potenciando la vegetación de las orillas y zonas aledañas a los lagos, con el fin de incrementar la tranquilidad y seguridad de la avifauna. «Muchas especies autóctonas, como mirlos, canarios, abubillas o tabobos, y currucas o capirotes, encuentran en ellos un lugar ideal para beber y refrescarse en los momentos más cálidos del día».

Proyecto

Todas estas acciones se enmarcan en el denominado Proyecto de actuación para favorecer la avifauna en los lagos y entorno del jardín botánico Palmétum, «una iniciativa destinada a mejorar los hábitats acuáticos y terrestres» de la antigua montaña de basura, reforzando su valor como refugio de las aves en pleno entorno urbano.

El Consistorio chicharrero y Moeve instalarán cámaras de seguimiento de las poblaciones de aves

Cámaras

El citado proyecto también incluye la instalación de varias cámaras de seguimiento, que «permitirán un mejor conocimiento y monitorización de las poblaciones de aves», así como la colocación de paneles interpretativos en la nueva zona del Palmétum dedicada al Bosque Termófilo, que será inaugurada en breve. También se llevará a cabo un seguimiento científico durante dos años, con el objetivo de evaluar la evolución y el éxito de todas estas intervenciones, así como para introducir posibles ajustes o mejoras en las medidas adoptadas.

Referente

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, destacan que estas actuaciones convierten al municipio chicharrero en un referente en la integración de la naturaleza en la ciudad y en la mejora de la calidad de vida de la población. En este sentido, resaltan que, precisamente, el Palmétum es una pieza clave medioambiental para la ciudad y para la necesaria convivencia con la naturaleza.