Muere María Alayón, la primera de la cola en la venta de entradas de actos de Reyes y concursos del Carnaval

Precisamente en la víspera del Día de Reyes ha fallecido María Alayón, vecina del barrio de Cuesta de Piedra, en Santa Cruz de Tenerife, una de las incondicionales más reconocidas de las grandes citas festivas de la ciudad. Sin subir nunca a los escenarios, se había convertido en un personaje popular gracias a su fidelidad a las colas para conseguir entradas, ya fuera para el acto de acogida de Sus Majestades de Oriente en el estadio Heliodoro Rodríguez López o para los concursos y galas del Carnaval.

Una tradición que mantuvo hasta el final

El pasado 29 de diciembre, como cada año, acudió junto a su hermana Carmen Delia en busca de sus localidades, incluso después de haber sufrido una caída que, con el paso de los días, se complicó hasta desembocar en el fatal desenlace, registrado en la madrugada de este 5 de enero.

Orgullosa de su barrio y de las colas

Nacida el 14 de marzo de 1963, María Alayón se declaraba orgullosa de su barrio natal, Cuesta de Piedra, y era una firme defensora del sistema tradicional de venta de entradas, que consideraba una manera de alimentar la expectación y el espíritu previo a las fiestas.

Apertura de la venta de entradas para ver a los Reyes Magos en el Heliodoro Rodríguez López / E. D.

Incondicional de Diablos Locos

Seguidora fiel de la murga Diablos Locos, ni siquiera las molestias derivadas de la caída le impidieron cumplir con su ritual. Aguantó 21 horas de cola a la espera de que abriera la taquilla improvisada a la entrada del Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera, donde logró hacerse con seis localidades, el máximo permitido.

Un símbolo silencioso de la fiesta

María Alayón encargó la pasión por las fiestas de Santa Cruz, ya fueran Reyes Magos como Carnaval, personalizando la fidelidad de la grada, el pulmón y la razón de ser de las miles de personas que desde septiembre, en el caso de las carnestolendas, se entregan para hacer grande la fiesta de la máscara, y antes, con la ilusión de los Reyes Magos.