Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos

Unas diez mil personas, poco más de la mitad de las localidades vendidas, se dieron cita desde el inicio del espectáculo de acogida de los Reyes Magos.

A las cinco en punto salieron los miembros de los grupos coreográficos entre la ovación del público.

«¡Que venga Melchor!, ¡que venga Gaspar!, ¡que venga Baltasar!» fueron los cánticos más coreados desde la zona de Tribuna, donde el público tenía garantizado que, aunque lloviera, estaría a resguardo.

Público con los paraguas esperando este lunes a los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Vista al cielo en el Heliodoro

Poco antes de las cinco, los casi dos mil componentes de los grupos coreográficos se trasladaron desde el Pabellón Municipal Quico Cabrera, punto de encuentro antes de poner rumbo al césped del Heliodoro.

Con la vista puesta en el cielo, la directora artística del espectáculo, Paula Álvarez, después de consultar a sus pajes preferidos en este día —Jesús Gómez y Vicky Palma, expertos en previsiones meteorológicas—, esperaba poder celebrar el espectáculo y la posterior cabalgata antes de las nueve de la noche, cuando se preveía la lluvia más fuerte.

El público espera bajo los paraguas la llegada de los Reyes Magos al Heliodoro / Andrés Gutiérrez

Como si de un conjuro se tratara, la organización echó mano del grupo Pica Pica para amenizar la espera.

Habrá ampliación.