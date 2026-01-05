Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos
Al grito de «¡Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga Baltasar!», los niños esperaron con paraguas a Sus Majestades de Oriente
Unas diez mil personas, poco más de la mitad de las localidades vendidas, se dieron cita desde el inicio del espectáculo de acogida de los Reyes Magos.
A las cinco en punto salieron los miembros de los grupos coreográficos entre la ovación del público.
«¡Que venga Melchor!, ¡que venga Gaspar!, ¡que venga Baltasar!» fueron los cánticos más coreados desde la zona de Tribuna, donde el público tenía garantizado que, aunque lloviera, estaría a resguardo.
Vista al cielo en el Heliodoro
Poco antes de las cinco, los casi dos mil componentes de los grupos coreográficos se trasladaron desde el Pabellón Municipal Quico Cabrera, punto de encuentro antes de poner rumbo al césped del Heliodoro.
Con la vista puesta en el cielo, la directora artística del espectáculo, Paula Álvarez, después de consultar a sus pajes preferidos en este día —Jesús Gómez y Vicky Palma, expertos en previsiones meteorológicas—, esperaba poder celebrar el espectáculo y la posterior cabalgata antes de las nueve de la noche, cuando se preveía la lluvia más fuerte.
Como si de un conjuro se tratara, la organización echó mano del grupo Pica Pica para amenizar la espera.
Habrá ampliación.
