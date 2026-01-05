"¡Mamá, son los reyes magos!": la lluvia no agua la Cabalgata a los niños de Santa Cruz

Miles de personas acompañaron la Cabalgata de los Reyes Magos desde la avenida de Bélgica hasta la plaza de la Candelaria tras la tregua del tiempo

El desfile real recorrió Santa Cruz entre Disney, música, caramelos y la emoción intacta de niños y mayores y despertó los elogios en un sabor agridulce. "La Cabalgata más bonita que he visto y va y llueve', dijo Estefan a su madre mientras venían el cortejo a la altura del barrio Duggi. A esa hora, las 19 45 horas, ya había llegado la policía a la calle del Pilar anunciando la proximidad el cortejo.

La lluvia amagó, cayó con ganas durante la tarde y obligó a mirar al cielo más de una vez, pero no pudo con la ilusión. Santa Cruz de Tenerife volvió a demostrar que hay citas que no se suspenden ni siquiera cuando el tiempo se empeña en aguar la fiesta. Una hora y cuarenta minutos después de que finalizara el acto de acogida en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, y aprovechando una tregua casi milagrosa, miles de personas tomaron las calles para acompañar la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente.

Desde la avenida de Bélgica hasta la plaza de la Candelaria, el público fue ocupando aceras, esquinas y muros con paraguas plegados y miradas atentas. A las siete en punto, tal y como estaba previsto, arrancó el desfile. A su paso por la plaza de San Fernando, en el barrio de Duggi, una iluminación especial en forma de estrellas añadió brillo al recorrido y ayudó a realzar tanto la retransmisión de la televisión autonómica como el paso de las carrozas.

Cabalgata de Reyes de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Allí, subido al muro de los jardines, Juan Manuel Bello no pudo contener el grito que llevaba rato esperando salir: «¡Mamá, son los Reyes!». Acababa de aparecer Melchor, el primero de Sus Majestades. A su lado, su hermana Carla seguía el desfile con los ojos muy abiertos. Ambos habían decidido no acudir al recibimiento en el estadio para evitar la lluvia y guardarse para el día 6, jornada de visitas familiares y de comprobar si los Reyes habían dejado algún regalo en cada casa.

Un poco más adelante, en la calle Ramón y Cajal, Marta y Carlota se hicieron oír. La mayor, con once años, pedía sin rodeos una PlayStation 5; la pequeña, de cuatro, lo tenía claro: un traje de princesa. Melchor escuchaba, saludaba y seguía su camino entre manos que se alzaban y móviles que intentaban atrapar el momento.

El desfile avanzó con agilidad y elegancia. Las carrozas, todas ellas inspiradas en el universo Disney, arrancaron sonrisas a cada paso. Abrió el cortejo Mickey Mouse, seguido de personajes como Bella y Bestia, y lo cerró Maléfica, antes de dar paso al inevitable carbón. En total, doce carrozas encabezadas por Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de un numeroso grupo de pajes que no dejaron de repartir caramelos.

Entre los participantes estaba Nena Viñas, hija de Juan Viñas, figura clave durante más de treinta años en la organización de la cabalgata y antiguo gerente del Organismo Autónomo de Fiestas. A sus 91 años, él descansa en casa; ella observaba el desfile con orgullo. «Ha ido ameno y sin paréntesis, como le gustaba al viejo», decía con una sonrisa.

En menos de treinta minutos pasó la cabalgata de principio a fin. Destacaron los grandes inflables, algunos de tamaño gigante, figuras móviles, aves y otros elementos que llenaron de color el recorrido. También la música tuvo su protagonismo, con cinco grupos animando el ambiente. Uno de ellos, con aire de quinteto de jazz, logró que el público acompañara con palmas y se atreviera a cantar al ritmo de Feliz Navidad.

Cuarenta y cinco minutos después del inicio del desfile, seguía sin llover. Muchos comenzaron el regreso a casa, aprovechando esa segunda tregua del tiempo. Tocaba preparar la noche, dejar algo de agua, algo de comida y esperar, una vez más, la visita de los Reyes Magos en los hogares de Santa Cruz.