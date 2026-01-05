Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido

Santa Cruz de Tenerife vivirá este lunes 5 de enero una de las jornadas más especiales de las navidades con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio programa de actos pensado especialmente para el público infantil, que tendrá como escenarios principales el estadio Heliodoro Rodríguez López y las calles del centro de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, volverá a protagonizar uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la entrega de la Llave Mágica que permite a los Reyes entrar en todos los hogares de la ciudad.

Un gran espectáculo infantil en el Heliodoro

Apertura de puertas y accesibilidad

El Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas a partir de las 15:30 horas. La organización ha previsto accesos específicos para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida y discapacidad visual, además de contar con intérpretes de lengua de signos y pictogramas que se proyectarán en la pantalla gigante del estadio.

A las 17:00 horas comenzará el espectáculo de bienvenida, una ceremonia interactiva dirigida por Paula Álvarez que servirá de antesala a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Música, baile y la llegada de Sus Majestades

El protagonismo del show recaerá en el conocido grupo infantil Pica Pica, acompañado por agrupaciones del Carnaval de Santa Cruz. Más de 1.000 bailarines y figurantes participarán en las coreografías preparadas para la ocasión.

La llegada de los Reyes estará anunciada por el sonido de un helicóptero del Ejército, tras lo cual Sus Majestades accederán al estadio en vehículos descapotables, acompañados por sus pajes y embajadores. Tras recibir la Llave Mágica de manos del alcalde, recorrerán el perímetro del recinto para saludar al público y recoger las últimas cartas de los niños y niñas.

El acto será retransmitido en directo por Canal 4 Televisión.

Una cabalgata pensada para el público infantil

Más de mil figurantes y 15 carrozas

A partir de las 19:00 horas, los Reyes Magos presidirán la tradicional Cabalgata de Reyes, que este año presenta un diseño renovado con un marcado enfoque infantil. El desfile contará con 15 carrozas temáticas, más de un millar de personajes, 15 acróbatas, un trenecito, cuatro carricoches de personajes Disney y cuatro bandas de música en directo a lo largo del recorrido.

Los pajes reales repartirán 2.500 kilos de caramelos sin gluten, además de otros 300 kilos sin azúcar y también sin gluten, atendiendo a criterios de inclusión y seguridad alimentaria.

Seguridad, zonas adaptadas y recorrido sin ruido

El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo especial de seguridad, con vallado en los puntos de mayor afluencia y zonas habilitadas con sillas. Las personas con movilidad reducida dispondrán de espacios reservados, tanto durante la cabalgata como en la plaza de la Candelaria.

Además, el tramo comprendido entre Méndez Núñez y El Pilar, frente al parque García Sanabria, será un espacio sin sonido, pensado para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La cabalgata será retransmitida en directo por Televisión Canaria, con cámaras situadas en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la plaza Duggi.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes

El desfile partirá desde la avenida de Bélgica y continuará por la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y plaza de Weyler. Posteriormente, recorrerá Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para finalizar en la plaza de la Candelaria.

En este punto, Sus Majestades realizarán el tradicional acto de adoración al Niño Jesús en el Belén instalado en la plaza.