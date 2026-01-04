Santa Cruz abrirá la antigua sede municipal de Antequera a los ciudadanos a finales de 2026

La antigua sede administrativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la céntrica calle General Antequera, junto al Palacio Municipal, volverá a abrir sus puertas a los ciudadanos a finales de 2026. Así lo confirma el concejal de Patrimonio e Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien informa de que ya se ha adjudicado la ejecución de las obras de acondicionamiento del inmueble, por lo que la previsión es que ésta comience en enero. Entre otros servicios, la sede de Antequera albergará una Oficina de Atención Ciudadana, que incluirá la gestión y el cobro de todas las multas, y el nuevo Centro de Control de Tráfico de la ciudad.

La ejecución de los trabajos de acondicionamiento del citado edificio ha sido adjudicada, por un importe de 3,5 millones de euros y por un plazo de ocho meses, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ecovivil Electromur e Imesapi. Con esta obra, el Consistorio chicharrero recuperará, por fin, su antigua sede administrativa, la cual cerró sus puertas al público hace más de seis años, debido al deteriorado estado en el que se encontraba.

Plan de Sedes

Rivero destaca la importancia de esta actuación, «porque con la recuperación de este inmueble municipal, el Ayuntamiento también puede reorganizar su Plan de Sedes y solventar algunos problemas». «Antequera, que cuenta con cinco plantas, es la pieza del dominó que hace que todo lo demás caiga o, mejor dicho, mejore. A una de las plantas de este edifico se trasladará la Dirección de Organización del Consistorio, que abandonará la sede de Participación Ciudadana, ubicada en la calle de La Noria. Allí llevaremos la UTS (Unidad de Trabajo Social) del Distrito Centro, que se encuentra actualmente en un local de la calle Cruz Verde, por lo que nos ahorraremos el pago de este alquiler», explica.

El antiguo inmueble cerró sus puertas en 2019 debido al deteriorado estado en el que se encontraba

Asimismo, continúa el edil, el área de Movilidad, «que actualmente se encuentra dividida entre el edificio de la Policía Local (La Financiera) y el de la Gerencia de Urbanismo», ambos localizados en la avenida Tres de Mayo, se podrá ubicar en un mismo espacio. En este sentido, el concejal recordó que la sede de General Antequera también albergará el nuevo Centro de Control de Tráfico de la ciudad, que «contará con unas modernas y avanzadas instalaciones, pues el actual, situado en La Financiera, ha quedado obsoleto».

«Vaciando una de las plantas del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, mejoramos las condiciones de trabajo del personal instalado allí, y vaciando parte de la sede de la Policía Local, mejoran los servicios de la misma y también la seguridad», comenta Javier Rivero. Éste añade que también se trasladará a Antequera toda la oficina de gestión de multas de la Policía, «lo que nos permitirá llevar el área de Objetos Perdidos a dichas instalaciones, evitando que ya la gente tenga que entrar al edificio La Financiera para encontrar sus pertenencias extraviadas».

Según apunta el concejal, éstos son algunos de los traslados que se producirán a la sede administrativa de General Antequera, en la que ya se encuentra el personal del Organismo Autónomo de Cultura. Señala que, en la actualidad, sólo se está utilizando una planta, porque es la única que está acondicionada. «Esperamos que todo el inmueble esté listo y amueblado a finales del próximo año», añade el nacionalista Javier Rivero.

El edil Javier Rivero resalta que el Consistorio podrá reorganizar y mejorar su Plan de Sedes

Éste insiste en la importancia de volver a recuperar la Oficina de Atención Ciudadana en esta localización de la ciudad, uno de los servicios estrellas que se ubicarán en General Antequera, en la que además se gestionará todo el pago y cobro de multas de la Policía Local chicharrera.

Antecedentes

La intervención en la antigua sede de General Antequera, que tuvo que cerrarse al público por su deteriorado estado, se inició en 2019 con las obras de rehabilitación integral, que costaron más de 2,1 millones de euros y que finalizaron en marzo de 2022. A continuación, el Ayuntamiento encargó la redacción del proyecto para acondicionar este inmueble, con el fin de que pudiese acoger diferentes servicios y concejalías. Casi cuatro años después, el Consistorio ha adjudicado la obra que permitirá el acondicionamiento de todo el edificio para, por fin, poder abrirlo a la ciudadanía, lo que se prevé que ocurra en el último cuatrimestre del próximo año.