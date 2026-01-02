Taxis de Santa Cruz colapsan Tres de Mayo en plena campaña navideña para que el Ayuntamiento atienda sus peticiones

Taxis del municipio de Santa Cruz de Tenerife han colapsado el tráfico en la avenida Tres de Mayo y aledaños este viernes, 2 de enero, por la tarde, en plena campaña de compras y en una de las principales zonas comerciales de la ciudad. El colectivo mayoritario del sector, Élite Taxis, ha cumplido su amenaza de convocar movilizaciones en estas fechas de gran afluencia de coches en la ciudad, para que el Ayuntamiento atienda sus reivindicaciones. Entre éstas se encuentran más dinero para el rescate de licencias, la revisión de las tarifas y más paradas. Está previsto que la concentración se repita el 26 de enero, en la zona de la plaza de España.

La manifestación de este viernes, amenizada con el ensordecedor ruido de los cláxones, se produjo a pesar de que, a mediados de diciembre, el Consistorio chicharrero y el sector llegaran a un acuerdo sobre las distintas demandas planteadas. Solo unos días después de que se alcanzara dicho acuerdo, Élite Taxis decidió romper la tregua, acusando al equipo de Gobierno local (CC y PP) de no haber hecho nada en este plazo. El Ayuntamiento señala que apenas han pasado dos semanas, por lo que no entiende por qué se lleva a cabo esta movilización.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, sigue insistiendo en que la Corporación local está y estará siempre abierta al diálogo, pero, repite, "no al chantaje permanente". "En la última reunión que se mantuvo con el sector, se dieron respuesta a sus reivindicaciones. Es imposible que haya dado tiempo de cumplir o incumplir nada. Y, aun así, mantienen los días de movilizaciones", manifiesta el regidor. Éste asevera que los vecinos de Santa Cruz no tienen culpa de los problemas de los taxistas.

El sector pide más dinero para el rescate de las licencias y volverá a movilizarse el próximo 26 de enero

El portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, añade que el sector del taxi se está equivocando gravemente al pretender tomar como "rehenes" a los ciudadanos, "provocando intencionadamente un colapso en estas fechas, perjudicando especialmente al comercio, de manera injustificada". "Dan la impresión de actuar al dictado de determinados intereses políticos, poco conformes con el acuerdo llegado hace apenas dos semanas, interponiéndolos, incluso, a los propios objetivos. Se están ganando a pulso la desafección de la gente", apunta el edil.

Tampoco entiende esta reacción de Élite Taxis otro de los colectivos del sector, La Gremial, que indica que las manifestaciones deben ser el último recurso. "Consideramos los motivos, que forman parte de la lucha del taxi, pero la movilización está manipulada. Nuestras reivindicaciones están siendo tratadas en la Mesa del Taxi, van en tiempo y con gestión adecuada. Desde nuestro punto de vista, no hay necesidad en estos momentos de una manifestación que no ayudará en nada a conseguir los objetivos y solo causa un daño innecesario".

Demandas

Sin embargo, para Élite Taxis, el Ayuntamiento no ha cumplido nada de lo acordado. Una de las principales demandas es la actualización del valor de las licencias de taxi para el proceso de rescate. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha fijado dicho valor en 37.000 euros, pero el citado colectivo pide que se aumente hasta los 60.000 euros.

La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), señala que en diciembre se inició la elaboración de un estudio socioeconómico sobre la situación del sector del taxi en Santa Cruz de cara al proceso de rescate de licencias, con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado a los usuarios. Y es que numerosos ciudadanos se quejan de que no hay taxis en la capital, sobre todo en horario nocturno, y, sin embargo, se sigue hablando de rescatar más licencias. Alonso apunta que en la próxima Mesa del Taxi, prevista para el 12 de enero, se empezará a dar información sobre el citado estudio.

Por otra parte, Élite Taxis también reclama que se revisen las tarifas y que se habiliten más paradas, como la solicitada en la calle de El Pilar. Con respecto a esta parada, la concejala recuerda que se les comunicó a los taxistas que el cambio de usos del carril bici en dicha calle se realizaría entre Reyes y Carnavales. En la reunión que se mantuvo con el sector también se acordó convocar cuanto antes la Mesa del Taxi. "La íbamos a celebrar el 7 de enero, pero nos pidieron que la hiciéramos el 12, a lo que hemos accedido", añade.

"Por supuesto que respetamos el derecho a la manifestación, pero estas movilizaciones del taxi no se sustentan por ningún incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife", concluye la concejala de Movilidad.