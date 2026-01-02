Santa Cruz ejecuta medidas urgentes de seguridad para evitar el acceso al mamotreto de Añaza

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ejecutado medidas urgentes de seguridad en el conocido como mamotreto de Añaza, el inacabado y abandonado hotel de 22 plantas situado en la costa del Suroeste desde hace 52 años, en el que el pasado 4 de diciembre una menor perdió la vida. Las actuaciones consisten, principalmente, en la instalación de una malla de acero electrosoldada, "fijada con soldaduras al vallado existente, quedando el hueco de acceso totalmente protegido".

Así lo informa la Gerencia Municipal de Urbanismo, que añade que también se han colocado nuevos carteles, en los que se indicará la prohibición de acceso y se advertirá del peligro existente. El Consistorio chicharrero declaró la tramitación de emergencia del correspondiente expediente de contratación, para poder ejecutar estas "medidas cautelares" de manera inmediata. El objetivo de esta actuación es poder garantizar la seguridad en este espacio hasta que se pueda producir el derribo del inmueble.

Anuncio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 2 de enero, la resolución con la que la Gerencia Municipal de Urbanismo declara "la situación de emergencia por la gravedad de los daños personales acaecidos, por intrusión indebida en el solar situado en la calle Mayántigo". En ese sentido, el Ayuntamiento justifica que se haya intervenido simplificando los procedimientos y de manera urgente, y a pesar de que aún no se ha expropiado el terreno en el que se sitúa el hotel abandonado. "Se ha actuado para preservar el interés general".

Propietarios

Por ello, en esta resolución se notifica a los propietarios de este inmueble, a los que aún el Ayuntamiento chicharrero no ha podido localizar, que Urbanismo ha intervenido en ejecución subsidiaria, por la gravedad de la situación. La notificación va dirigida a la entidad mercantil Teneriffa Ferienanlagen GMBH & CO. Treuhand Und Verwaltungs-KG, a la Comunidad de Bienes Santa María,y a la entidad mercantil Promociones y Servicios Los Guios (Proguisa).

También se les advierte que la liquidación de los gastos y costes de las medidas cautelares de seguridad, "adoptadas en una situación de emergencia", les será requerida. Pero esto último puede que nunca ocurra, ya que el Consistorio no ha sido capaz de localizar a los propietarios. La Gerencia Municipal de Urbanismo recuerda que en las escrituras de propiedad de la finca no figura la dirección de las empresas compradoras del suelo y señala que los dueños son más de 430 ciudadanos alemanes, "cuyas direcciones en Alemania no se encuentran completas en todos los casos".

Expropiación y derribo

Precisamente, es la dificultad de localizar a los dueños lo que está retrasando el procedimiento de expropiación y demolición del inmueble. El expediente de derribo, para el que ya se cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, se lleva tramitando en el Ayuntamiento capitalino desde hace ocho años.

La construcción del hotel de Añaza se inició en 1973 y dos años más tarde se paralizaron los trabajos. Desde entonces lleva este edificio abandonado. Desde la Corporación local se han colocado vallas y señalización de peligro, que han sido vandalizadas en numerosas ocasiones. Se han producido varios accidentes, en los que ciudadanos han perdido la vida.

De momento, el procedimiento para que el gigantesco hotel abandonado desaparezca por fin de la costa de Añaza está bloqueado, pues para la expropiación y para que el solar se pueda inscribir a nombre del Ayuntamiento, es necesario realizar las notificaciones correspondientes a todos los propietarios. La Gerencia de Urbanismo está buscando la manera de resolver este asunto, según lo ha asegurado la edil de responsable del área, Zaida González, del PP.