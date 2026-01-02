Nuevos coches policiales para vigilar Anaga

El Cabildo ha concedido una subvención de 300.000 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la adquisición de vehículos destinados a la Policía Local, en la modalidad de renting (alquiler), que se utilizarán para reforzar la vigilancia y control en el Parque Rural de Anaga. "El objetivo es facilitar el control de los estacionamientos y la vigilancia policial en pueblos, caseríos y enclaves del municipio que se encuentran en el Macizo de Anaga", señala la Corporación insular.

La medida surge como respuesta a los problemas de movilidad que tiene el Parque Rural de Anaga, a la presión que sufre este territorio por el número de vehículos y visitantes que acude al espacio protegido por su riqueza natural y paisajística. Los enclaves de Taganana, Roque de las Bodegas, Almáciga, Benijo o Pico del Inglés, entre otros, son consideradas zonas críticas en este sentido, principalmente, debido a los problemas que se generan en cuanto a los incumplimientos de las normas de seguridad vial y de estacionamiento.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que "el Cabildo que preside Rosa Dávila trabaja en medidas para minimizar los problemas de movilidad que existen no solo en el Macizo de Anaga, sino en algunos puntos de la isla". "Es por ello por lo que potenciamos la vigilancia y el control en el parque rural, poniendo el foco en las incidencias de afluencia, de masificación de los espacios y de la movilidad derivada del excesivo tráfico de vehículos, principalmente de visitantes y turistas".

Apunta que, aunque la competencia de vigilancia y retirada de vehículos es municipal, el Cabildo, a través del área de Medio Natural, colabora económicamente debido al interés público de proteger el espacio natural, "un territorio muy frágil y que necesita de medidas protectoras para su conservación". "Esta iniciativa también se justifica por la dispersión que existe en estos enclaves de la Anaga santacrucera y el parque móvil central de la Policía Local. Todo esto conlleva gastos operativos muy elevados para el Ayuntamiento, con los que el Cabildo está dispuesto a colaborar en sufragar el servicio que es necesario prestar".