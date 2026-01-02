Del estadio a la cabalgata: todas las claves del recibimiento a los Reyes Magos en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con un espectáculo de Reyes Magos que volverá a convertir el estadio en un gran escenario musical y una Cabalgata que este 2026 dará un salto creativo, tanto en número de figurantes como en variedad de personajes y recursos escénicos. La cita comenzará desde primeras horas de la tarde del viernes, con los ensayos generales a partir de las 17:00 horas, en los que participarán más de 1.200 personas entre bailarines, figurantes, músicos, actores y personal técnico.

Pica Pica, protagonistas en el estadio

El acto central en el estadio tendrá como protagonistas a Pica Pica, uno de los grupos infantiles más reconocidos a nivel nacional e internacional, que amenizará la espera de Sus Majestades de Oriente la tarde del próximo lunes 5 de enero. Tras el éxito de la pasada edición, el espectáculo apostará por un musical familiar, con canciones conocidas tanto por niños como por adultos, combinando animación, coreografías y una puesta en escena diseñada para el gran formato del recinto.

Recorrido tradicional de la Cabalgata

Como marca la tradición, la Cabalgata de los Reyes Magos comenzará al término del espectáculo en el Rodríguez López para, desde las 19:00 horas, partir desde la avenida de Bélgica hasta la plaza de la República Dominicana, para seguir por la avenida de las Asuncionistas, Ramón y Cajal, plaza Militar, plaza de Weyler, Méndez Núñez, parque García Sanabria, El Pilar, Villalba Hervás y plaza de la Candelaria.

Entradas agotadas en tiempo récord

La expectación por el espectáculo quedó patente ya el pasado 29 de diciembre, día en que se pusieron a la venta las entradas para el recibimiento de Sus Majestades de Oriente en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Por primera vez, la mayor parte del aforo se ofertó a través de internet y las 16.000 localidades disponibles se agotaron en apenas 45 minutos en la web oficial, mientras que las entradas reservadas para la venta presencial se despacharon en poco más de tres horas. Una respuesta abrumadora que confirma el enorme arraigo popular de este acto que comenzará a las 17:00 horas y se prolongará 50 minutos.

Más de mil figurantes sobre el césped

Sobre el césped del estadio se desplegará una macrocoreografía con más de un millar de participantes y la puesta en escena correrá a cargo de dieciséis de la veintena de grupos del Carnaval, que llenarán el espacio de música y movimiento. A ellos se sumarán, para la Cabalgata que partirá desde la avenida de Bélgica, quince acróbatas entre personajes infantiles.

Una Cabalgata renovada

Tras el espectáculo del estadio, la magia continuará en la calle con una Cabalgata renovada, con quince carrozas —como el año pasado—, vehículos especiales, buggy y carabajos, y una treintena de inflables gigantes a lo largo del recorrido.

Toy Story y fantasía carnavalera

Como novedad, se incorporan personajes de Toy Story, con soldados y juguetes que desfilarán junto a los Reyes Magos, reforzando el carácter visual y temático del cortejo. Esta figuración procede de la factoría trónica de la murga Diablos Locos, que rescata la fantasía que lució en la pasada edición, al tratarse de una alegoría vinculada con el mundo de las películas infantiles.

Cuatro bandas de música

La música cambia de formato en aras de conseguir un recorrido más alegre. Si en 2025 el desfile contó con diez grupos de dixieland, en esta edición se ha apostado por cuatro bandas musicales, con entre 15 y 17 músicos cada una, formadas específicamente para la ocasión. Interpretarán un repertorio que combinará temas navideños y bandas sonoras de Disney, aportando un sonido más compacto y reconocible.

El desfile volverá a contar con la colaboración de grupos del Carnaval, como las diez comparsas inscritas para la próxima edición y la participación, en esta ocasión, de Diablos Locos, que ha dado todo tipo de facilidades para amenizar la cabalgata más esperada por los niños.

Teatro, carbón y bomberos

A esto se sumará Timaginas Teatro, que tendrá un papel relevante en la animación durante el recorrido, en el que no faltará el carbón, fomentando la interacción directa con los niños, además de la colaboración ya tradicional de los bomberos, que cerrarán el cortejo la noche del día 5.

Una Cabalgata inclusiva

La Cabalgata cuidará la música y fomentará la interacción entre los protagonistas del desfile y el público que se agolpará desde la avenida de Bélgica hasta la plaza de la Candelaria, donde se celebrará la tradicional adoración de Sus Majestades de Oriente.

También mantendrá cuantas acciones se han emprendido en los últimos años para que todos disfruten del desfile. Fiel a ese carácter inclusivo que se pretende desde la organización, se habilitará una zona para personas con movilidad reducida en el entorno de la plaza del Orche y un tramo silencioso en Méndez Núñez, a la altura del parque García Sanabria, como ya se inició en el año 2019. En el estadio Heliodoro Rodríguez López está previsto habilitar una zona para personas con discapacidad visual, y se contará con intérpretes de lengua de signos y pictogramas proyectados en una pantalla gigante.

Paula Álvarez repite al frente del espectáculo

Al frente de todo este engranaje creativo se encuentra Paula Álvarez, directora del espectáculo de Reyes Magos y apuesta segura de éxito en la dirección artística, junto a su inseparable productor Yeray Piñero.

Con solo 29 años, es la responsable artística más joven en asumir este tipo de montajes, avalada por la dirección de las dos últimas galas de las Reinas de las Fiestas de Mayo y de las galas infantil y de mayores del Carnaval 2026.

Hija y nieta de Fregolinos —su abuelo fue el histórico presidente Enrique Álvarez—, Paula creció entre disfraces, rondallas y escenarios. Llegó a la Concejalía de Fiestas tras estudiar Marketing y Publicidad, primero como becaria, y desde 2019 forma parte activa de los equipos de producción. Desde 2024 dirige de forma continuada las galas de Mayo, las habaneras, la Cabalgata y el espectáculo de Reyes.

Con una visión crítica pero respetuosa con la tradición, Álvarez defiende la necesidad de evolucionar formatos sin perder la esencia y, aunque reconoce el valor sentimental del estadio como espacio para la llegada de los Reyes, no esconde su deseo de que, en el futuro, Santa Cruz pueda atreverse a dar un paso más.

Cabe recordar que el espectáculo de Reyes Magos es el ojito derecho del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien tomó el relevo de la inolvidable Geni Afonso, referente histórico de estas puestas en escena en el Rodríguez López.

El actual responsable político dirigió durante siete años la acogida y posterior Cabalgata de Sus Majestades de Oriente por Santa Cruz antes de desembarcar en la política en mayo de 2023 y ceder el testigo en estas lides a Paula Álvarez, quien vela por engrandecer la noche más mágica del año.