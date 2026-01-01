Los institutos de Santa Cruz tendrán por primera vez actividades extraescolares gratuitas

Los institutos públicos del municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrán, por primera vez, actividades extraescolares deportivas y educativas facilitadas por el Ayuntamiento chicharrero, y, además, los colegios contarán con más horas de este tipo de clases. Son las principales novedades que se introducen en el nuevo contrato que ha preparado el área de Educación, para el que se aprobó esta semana, a través de la Junta de Gobierno, una licitación urgente, con el fin de «evitar interrupciones» en la prestación del servicio actual, del que ahora solo se benefician los colegios de infantil y primaria. Así lo explica la edil de Atención Social, Educación y Juventud, la nacionalista Charín González.

La concejala señala que el contrato vigente para las actividades extraescolares municipales está a punto de vencer, por lo que es necesario, según añade, sacar a concurso uno nuevo por la vía de la tramitación urgente. «Este contrato responde al interés público, ya que la interrupción del servicio afectaría directamente al alumnado, a las familias y a la organización de los centros educativos», asevera la edil de Educación. Ésta recuerda que las actividades son gratuitas para el alumnado.

Aumento del horario en los colegios de primaria

La previsión del Ayuntamiento es que el nuevo servicio esté listo el 1 de mazo. La Corporación local invertirá en este contrato casi un millón de euros, repartidos en tres años, 2026, 2027 y 2028. González insiste en que incorporan «importantes»novedades con respecto a la prestación actual. En primer lugar, afirma, se incrementará el horario de las actividades extraescolares educativas y deportivas en los colegios públicos de infantil y primaria, que podrán repartir las horas según sus necesidades.

La edil de Educación destaca que por primera vez se dota a Educación Secundaria de estas clases

«Actualmente, en la mayoría de los centros de primaria se desarrollan actividades extraescolares de lunes a jueves, después del horario normal de clase. Seguramente, ahora aprovechen este incremento de los horarios del nuevo contrato para también ofrecerlas los viernes, con el fin de tener toda la semana cubierta», manifiesta la concejal nacionalista.

Actividades por primera vez en los institutos

Otra de las novedades «importantes» que se introducen, según lo apunta González, es que, por primera vez, las actividades extraescolares deportivas y educativas se amplían a los centros de secundaria públicos del municipio chicharrero, sobre todo, a primero y a segundo de la ESO.

«Con esta medida queremos favorecer la integración de los niños que salen de los colegios y que llegan a los institutos. En los primeros, están como más recogidos y un entorno familiar, pero cuando pasan a secundaria, la dinámica es distinta, son centros más libres e, igual, se sienten algo perdidos. Por eso, queremos garantizar un apoyo y seguimiento también en los institutos a través de las actividades extraescolares», comenta la concejala. Ésta adelanta que sobre todo se reforzará el inglés en los institutos públicos con este tipo de actividades tras las clases.

El Consistorio invertirá casi un millón de euros, para un plazo de tres años, en actividades deportivas y educativas

Objetivos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destaca que con las actividades extraescolares deportivas y educativas se pretende reforzar la conciliación familiar, así como el apoyo al desarrollo integral del alumnado. Asimismo, el Consistorio chicharrero asegura que con este tipo de iniciativas se previene el absentismo y el abandono escolar temprano, y también se fomenta el deporte base y los valores educativos.

Distritos

El contrato cuya licitación urgente ha aprobado la Junta de Gobierno esta semana incluye los servicios de coordinación y desarrollo conjunto de actividades educativas y deportivas, «con una planificación unificada por distritos». En este sentido, la adjudicataria deberá proporcionar un coordinador por cada uno de los cinco distritos del municipio (Salud-Salle, Ofra-Costa Sur, Suroeste, Anaga y Centro-Ifara), «garantizando coherencia y calidad en todas las actividades que se desarrollen en los centros, es decir, en los colegios y en los institutos».