De las uvas en familia a la plaza de España con 'olor' de Carnaval: así arrancan los tinerfeños el 2026

Un ritual no escrito se impone cada fin de año: las familias se decantan, con cena o no, por despedir 2025 y salir en las primeras horas de Año Nuevo con los amigos, ya sea a la multitudinaria fiesta de la plaza de España, punto de encuentro incluso para muchos laguneros que “bajaron” a Santa Cruz. Los más privilegiados decidieron sumarse a fiestas privadas, como las que se desarrollaron en la trasera del Auditorio, por hasta 80 euros si se adquiría una entrada en el backstage; en la discoteca Gekko (antiguo Taco), en el Parque Marítimo, por 65 euros; y la más selecta, en el Club Náutico de Tenerife, por 95 euros. Eso sí, con barra libre, todo un consuelo para amortizar la inversión.

Churros, una tradición en peligro

Y para “coronar” el nuevo 2026, unos churros, tradición que parece estar en vías de extinción, no por falta de demanda pero sí de oferta. Con el establecimiento del Mercado Nuestra Señora de África cerrado, La Tradicional se convirtió en el referente de la zona aledaña al puente Serrador, con otro “altar” de codiciada masa en la avenida Buenos Aires. En la plaza del mercado de La Laguna, este Primero de Año solo se vendían ruedas, de entre diez y quince euros; eso sí, con una advertencia: no se picaban. Como gesto de excelencia en la oferta, se incluía chocolate, cortados, cafés y bebidas frías… para llevar, porque las mesas permanecían clausuradas.

Amanecida de Año Nuevo en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Una madrugada tranquila y una limpieza ejemplar

Fue una madrugada tranquila, protagonizada por un público veintañero, que dio paso a una exhibición del servicio de limpieza, tanto de Valoriza en la plaza de España y aledaños como de Urbaser en el caso de La Laguna. Se había anunciado la llegada de la tormenta Francis a las siete de la mañana del primer día de 2026, y lo más parecido fue la tormenta “Sopladera”, gracias al artilugio del que se valían los operarios para reunir los restos de la fiesta de bienvenida al nuevo año mientras otra maquinaria intentaba erradicar el 'olor a Carnaval' que imperaba en los recovecos de la plaza de la Candelaria..

De la mesa familiar a las campanadas

La despedida de 2025 comenzó para algunos con almuerzo familiar, en el que incluso se hizo sitio a amigos del entorno. Fue el caso de los González González, que se reunieron en un restaurante de la capital para luego establecer el “campamento” en casa de la abuela, en Salud Bajo. Tras un alto amenizado por partidas de parchís —con tregua para cargar pilas—, regresaron al domicilio para afrontar las campanadas y cumplir otra parte de la tradición: en Canarias se recibe el año con veinticuatro campanadas; a las once, las de la Península; y a medianoche, las locales. Para entonces, muchos ya se habían congregado en la plaza de España.

El Año Nuevo, entre tranvía y fiesta

Tras las uvas en familia y el correspondiente brindis, comenzó el éxodo al encuentro del Año Nuevo. Fue el caso de Diego Hernández y Darío Hernández, de 17 años y compañeros de segundo de Bachillerato del Instituto Cabrera Pinto, en La Laguna, que quedaron a las doce y media en la parada del tranvía de la avenida Trinidad y pusieron rumbo a la plaza de España y la zona de la Alameda, donde disfrutaron hasta las seis de la madrugada de un ambiente tranquilo. “Sin ninguna bronca”, precisó Diego, que el próximo febrero alcanzará la mayoría de edad.

El tranvía a tope

Desde la medianoche hasta las tres de la madrugada, el tranvía bajaba ocupado al cien por cien a Santa Cruz, con el consiguiente trastorno para aquellos que aguardaban en algunas de las paradas comprendidas entre Trinidad e Intercambiador de la capital, que tuvieron que esperar hasta dos horas para poder acceder a algún transporte guiado. Ya de regreso, con el llamado 'paseo de loz zombies', la parada del tranvía a la altura del teatro Guimerá estaba desbordada desde las siete de la mañana para regresar a La Laguna; mientras algunos decidieron emprender el regreso a casa, a otros les quedó ánimos para un 'after' en la discoteca El Palco, en la avenida Trinidad.

Muchos echaron de menos que no se pusieran en marcha los tranvías dobles, como ocurre en la época de Carnaval.

La búsqueda final del churro

De regreso a Aguere, tocaba cumplir otro de los rituales del Primero de Año: los churros. Una misión casi imposible. Cerrados El Buen Paladar, la particular “catedral” lagunera de esta delicia, y también la Casa del Churro, en San Agustín, los jóvenes se sintieron afortunados al ver satisfechas sus expectativas en la plaza de la Navidad, junto al Cristo, antes de regresar a casa para disfrutar del merecido descanso.

Lo que el churro ha unido...

Mientras unos se marchan, otros llegan a la plaza del Cristo en busca de los churros. A la puerta del establecimiento, un cartel anuncia que solo se pueden adquirir tres tipos de rueda. Como si de un ring de boxeo se tratara, por un lado estaban Paula Rodríguez y su amiga Sofía -que evitar dar el apellido para preservar su intimidad-, ambas de 21 años, que se organizan y proponen compartir manjar con los treintañeros Eduardo González y Rubén Quintana.

Paula -dicharachera ella porque tiene que contarle muchas cosas al mundo, dice- está de regreso con Sofía de la fiesta celebrada en la discoteca Gekko, en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Estudiante de Medicina, en Barcelona, regresó por Navidad al domicilio familiar, en La Manzanilla, donde espera que la lleve su hermano después de disfrutar de los churros y chocolate que disfrutan en un banco a la entrada del mercado. "No te los dan ni cortados", se lamenta, mientras Sofía, que estudia Derecho, no oculta su recepción cuando destapa el vaso reciclaje... "Encima es con leche", se lamenta.

Amigas de instituto, cuentan que se decantaron por la fiesta privada en Santa Cruz en vez de ir a algunas de las que se organizan en el Sur por el riesgo que supone coger la autopista una madrugada de Año Nuevo.

Edu y Rubén, compañeros de rueda de churro de Paula y Sofía, cultivan una amistad que se inició en el colegio de La Cuesta, donde residente. El primero de cuna gomera, es productor de eventos; el segundo, Rubén, vinculado al transporte logístico.

Santa Cruz sin churros por Año Nuevo

En la operación regreso a casa tras la Fiesta fin de Año, algunos de cuantos bajaban de La Laguna recurrían al móvil en busca del horario de la churrería que les permitiera 'coronar' la madrugada. Con el establecimiento del mercado cerrado, cotizaba al alza La Golosa, en la avenida Buenos Aires, donde el churro cotizaba a 50 céntimos la unidad quien no se acogía a la ración, como ofertaba, por 1,5 euros. Pero la máquina petó... Fue la primera que abrió en la capital, a las cuatro y media de la mañana; no había comenzado a freirse la primera rueda y ya había un centenar de jóvenes sentados en las escaleras de la rotonda, la mayoría son esmoquin en fase recogida.

Junto al puente Serrador, La Tradicional, reunió a centenares de jóvenes. Fue el caso de Alexander, de 23 años y vecino de Santa Cruz, que compartía conversación con Rodrigo, de Tíncer y 27 años, y Marta, de Tacoronte y 21. Ellos bajaron a la plaza de España después de partir el año en familia y aseguran que las tres de la mañana fue el momento de mayor aglomeración en la plaza de la Candelaria.

A la cola de los churros de Valentín Sanz, el grupo de amigos formado por Luis Ramos, Alberto Moreno, Paula Afonso, Óscar García, todos de 21 años, que sumaron a amigos de sus amigos, como Carlotta Laclaustra y Erica Telfer.

(Seguirá ampliación)