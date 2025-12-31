Parece la Puerta del Sol en Nochevieja, pero está en Santa Cruz de Tenerife: esta es la icónica plaza que RTVE ha elegido para las Campanadas Canarias 2026

Canarias volverá a celebrar sus icónicas 'Campanadas Canarias' un año más, y para dar la bienvenida al 2026, RTVE ha elegido Santa Cruz de Tenerife como el escenario principal para la nochevieja del archipiélago. La cadena pública celebrará la gala en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, que ya espera ansiosa que, una hora después de las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol en Madrid, el archipiélago celebre la llegada del nuevo año.

En esta edición, RTVE no contará con el mítico presentador Roberto Herrera, una de las caras más conocidas de RTVE Canarias, quien ha sido el encargado de conducir las 'Campanadas Canarias' durante los últimos 20 años, con alguna que otra ausencia esporádica.

El Día

Para dar la bienvenida al 2026, la organización ha optado por un dúo de cantantes para presentar la nochevieja. La pareja, formada por NIA, ganadora del prestigioso Festival de Viña del Mar 2025 y de Operación Triunfo 2025, y St. Pedro, segundo clasificado en el Benidorm Fest 2024, será la encargada de dar la bienvenida al nuevo año. A ellos dos se unirá el periodista y presentador de los informativos para Canarias, Miguel Ángel Guerra.

Equipo que presentará las campanadas de RTVE Canarias / RTVE

El evento contará también con actuaciones de Almacor y Mel Öman, participantes en la última edición del concurso que daba una plaza a Eurovisión.

RTVE escoge la plaza de la Candelaria para las 'Campanadas Canarias 2026'

Radio Televisión Española hizo oficial en un comunicado que la plaza de la Candelaria será el lugar donde se organizará la gala de las 'Campanadas Canarias 2026'. Este icónico lugar de Santa Cuz de Tenerife se convertirá en una particular Puerta del Sol con acento canario, donde la alegría y la música serán el preludio perfecto para recibir el 2026.

La plaza de la Candelaria está situada junto a la plaza de España, uno de los lugares más famosos de la capital de la isla, por lo que se espera que también cobre un papel importante en la retransmisión que ofrecerá RTVE para toda España. Tras las campanadas peninsulares, La 1 conecta con el escenario que se situará en este lugar. Aunque no se han conocido más detalles, ambos lugares estarán conectados durante la celebración, porque con toda seguridad, será el reloj del Cabildo Insular de Tenerife el que toque las 12 campanadas que den el pistoletazo de salida al 2026.

Los santacruceros abarrotarán una plaza de la Candelaria que tiene un encanto único. Este lugar sirve de unión entre el centro histórico de la ciudad y la zona del puerto, siendo la puerta de entrada a la Plaza de España. El lugar cuenta con el Real Casino de Tenerife y otros edificios históricos, además de tener el monumento homenaje a la Victoria de Candelaria. En uno de sus extremos está la oficina de Correos central de Tenerife, y junto a ella, la sede del Cabildo Insular, uno de los ejes centrales de las Campanas Canarias 2026.

El año 2026 no podría tener mejor escenario para estrenarse, porque este lugar de Santa Cruz de Tenerife aguarda tradición, historia, belleza y modernidad.