Obras exprés en Santa Cruz: adjudicado el contrato que permite reducir los plazos para mejorar los barrios

A partir de febrero del próximo año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podrá encargar y ejecutar obras exprés para mejorar las calles y espacios públicos de los barrios, así como para habilitar aparcamientos provisionales. Así lo destacó ayer el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, después de que la Junta de Gobierno aprobara la adjudicación del «ambicioso» acuerdo marco con el que, y según el edil, se reducirán a más de la mitad, «en torno al 70%», los plazos para llevar a cabo diferentes actuaciones en la capital chicharrera.

Este nuevo sistema para realizar obras en el municipio, que contempla una inversión de unos 140 millones de euros para los próximos cinco años, es pionero en Canarias, tal y como lo asegura el también primer teniente de alcalde. En concreto, con este acuerdo marco se podrán ejecutar de una forma mucho más rápida actuaciones de urbanización, acondicionamiento y mejoras de espacios públicos; asfaltados de calles; creación de aparcamientos; rehabilitación y ampliación de vías; renovación de aceras; trabajos de alcantarillado y saneamiento;instalación de mobiliario urbano;mejora del alumbrado y creación de parques infantiles, entre otras.

Tres lotes

El citado acuerdo marco se divide en tres lotes: redacción de proyectos;reurbanizaciones, mejoras y acondicionamiento de espacios públicos;y asfaltados. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer la adjudicación de los dos últimos, a la empresa Conacon y a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Elfidio Pérez y Construcciones Darias, respectivamente.

Tarife informó de que el primer lote, que corresponde a la redacción de proyectos y para el que se están estudiando las propuestas de las 17 entidades que se presentaron a la licitación, se adjudicará en breve. Por lo tanto, agregó el edil, la previsión del Ayuntamiento es que ya en febrero esté todo listo para comenzar a actuar con este nuevo sistema, que permitirá elaborar los proyectos y contratar las obras de una forma exprés.

Primeras actuaciones

Entre las primeras acciones que se llevarán a cabo en Santa Cruz con este acuerdo marco se encuentran la mejora y sustitución de las aceras de la calle Eladio Roca Salazar, la peatonalización de la calle Santiago, la remodelación de Puerto Escondido, el asfaltado de Benito Pérez Armas, y el acondicionamiento de un aparcamiento en Ofra, junto al Centro de Salud.

Plan de Barrios

«Tendremos un plan de barrios con una inversión de 140 millones, para los próximos cinco años, que podremos ejecutar de una manera más sencilla y ágil. Por ejemplo, si queremos realizar el asfaltado de una calle, no tendremos que esperar meses e, incluso, años, para llevar a cabo los trabajos. No tendremos que licitar el proyecto y luego la ejecución de la obra, sino que ahora ya contaremos con empresas encargadas de los proyectos y de los trabajos, sin necesidad de llevar a cabo largos y complicados procedimientos, que podrían retrasarse más si quedan desiertos o si se presentan recursos», manifiesta el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica.

Éste comenta que harán uso de este acuerdo marco las oficinas de los cinco distritos de Santa Cruz de Tenerife (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle, Suroeste, Anaga y Centro-Ifara), así como las áreas municipales de Movilidad, Vivienda, Patrimonio, Infraestructuras y Servicios Públicos.

Tarife asevera que en todas estas áreas se podrán hacer las obras de una manera más rápida y ágil, dando respuesta a las demandas de los vecinos y mejorando su calidad de vida. Eso sí, el concejal aclara que para los proyectos complicados, de elevados presupuestos y que requieren de trabajos bastantes más costosos, como rehabilitaciones de patrimonio, se debe continuar utilizando el procedimiento habitual.