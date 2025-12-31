La borrasca Francis obliga a aplazar la San Salitre en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido aplazar la celebración de la San Salitre 2026, que se iba a desarrollar mañana, 1 de enero, ante la alta probabilidad de que el viento supere la fuerza 4 durante el horario previsto para su desarrollo.

Esta decisión se adopta atendiendo a criterios de seguridad y prevención, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas participantes, del personal técnico y del público asistente, ya que unas condiciones meteorológicas adversas podrían afectar tanto al normal desarrollo de la prueba como a la seguridad en el entorno marítimo y costero.

Cartel con el que se anuncia el aplazamiento de la carrera San Salitre en Santa Cruz. / El Día

La nueva fecha de celebración de la quinta edición de la San Salitre queda fijada para el domingo, 11 de enero, una vez las previsiones meteorológicas aseguren un escenario más favorable.

La prueba se desarrollará en Valleseco, en la conocida zona de baño de El Bloque, y está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la dirección técnica de Gesport Canarias y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Las pruebas infantiles comenzarán a las 11:00 horas y la prueba adulta a las 11:30 horas.

Junto a las pruebas competitivas, la San Salitre volverá a contar con el tradicional “Primer baño del año”, una modalidad de carácter lúdico y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo.