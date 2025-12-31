La borrasca Francis obliga a aplazar la San Salitre en Santa Cruz
La popular carrera de Año Nuevo se trasladará al próximo domingo 11 de enero
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido aplazar la celebración de la San Salitre 2026, que se iba a desarrollar mañana, 1 de enero, ante la alta probabilidad de que el viento supere la fuerza 4 durante el horario previsto para su desarrollo.
Esta decisión se adopta atendiendo a criterios de seguridad y prevención, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas participantes, del personal técnico y del público asistente, ya que unas condiciones meteorológicas adversas podrían afectar tanto al normal desarrollo de la prueba como a la seguridad en el entorno marítimo y costero.
La nueva fecha de celebración de la quinta edición de la San Salitre queda fijada para el domingo, 11 de enero, una vez las previsiones meteorológicas aseguren un escenario más favorable.
La prueba se desarrollará en Valleseco, en la conocida zona de baño de El Bloque, y está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la dirección técnica de Gesport Canarias y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Las pruebas infantiles comenzarán a las 11:00 horas y la prueba adulta a las 11:30 horas.
Junto a las pruebas competitivas, la San Salitre volverá a contar con el tradicional “Primer baño del año”, una modalidad de carácter lúdico y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo.
- Santa Cruz cobrará la basura a los vulnerables y será casi gratis para la Iglesia
- Santa Cruz da cinco días al Mercado para explicar la presencia de heces
- Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias
- Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias
- El Puerto de Santa Cruz ordena el desalojo de okupas en la trasera del Palmétum
- Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y sigue siendo un referente
- Defensa condecora al alcalde de Santa Cruz por acoger con 'cariño' y 'esfuerzo' el Día de las Fuerzas Armadas