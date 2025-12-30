El sector del taxi rompe la tregua en Santa Cruz de Tenerife y se echa a la calle los días 2 y 7 de enero

Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife vuelven a la carga a penas diez días después de haber anunciado un acuerdo con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, y los concejales de Servicios Públicos, Carlos Tarife, y de Seguridad Ciudadana, Gladis de León. El colectivo mayoritario del sector, Elite Taxis, ha decidido romper la tregua ante la inacción del equipo de gobierno.

Sorpresa en el equipo de gobierno

El anuncio de retomar las protestas ha sorprendido al equipo de gobierno de la capital que considera que no ha habido ni tiempo para llevar a cabo los compromisos adquiridos hace menos de dos semanas y ponen en valor, por ejemplo, la reunión que se desarrolló entre la Policía y representantes del sector del taxis, en cumplimiento de una de sus demandas.

Convocatoria para el viernes 2 de enero

El portavoz de la agrupación mayoritaria en la mesa del taxi de Santa Cruz, Miguel Ojeda, confirmó que la protesta está convocada la tarde del viernes 2 de enero, entre las 18.00 y las 21.00 horas, en la avenida Tres de Mayo, y están llamados a la movilización unos 450 profesionales. Y no será el único, pues se prevén nuevas movilizaciones los días 7 y 26 de enero.

Ruptura de la tregua anunciada el 19 de diciembre

La movilización supone la ruptura del escenario de diálogo anunciado el pasado 19 de diciembre, cuando el colectivo decidió suspender una protesta prevista para ese mismo día tras alcanzar lo que entonces calificó como acuerdos «importantes» con el Ayuntamiento. Aquella tregua, inicialmente planteada por una semana, tenía como objetivo dar margen a la ejecución de los compromisos adquiridos. Sin embargo, según denuncia ahora el sector, «no se ha cumplido absolutamente nada».

“No se ha hecho nada de lo acordado”

«Nosotros suspendimos una manifestación para darles una tregua, pero a nosotros no nos van a engañar», afirma Ojeda, quien sostiene que, pese a las reuniones mantenidas, la situación en la calle sigue siendo la misma. «Se habló de empezar a trabajar al día siguiente y seguimos igual. No se ha hecho nada de lo que se acordó».

Nuevo estudio para el rescate

Uno de los principales puntos de fricción es el rescate de licencias municipales. Ojeda recuerda que en el pleno municipal se aprobó por unanimidad —incluido el voto favorable de Vox— un acuerdo transaccional para elaborar un estudio socioeconómico exclusivo que permita actualizar el valor real de las licencias de taxi, paso previo a cualquier proceso de rescate.

El valor real de las licencias

«El Ayuntamiento llevaba tiempo diciendo que el interventor no permitía hacerlo, y ahora resulta que sí se puede», señala el portavoz de Élite Taxi. El objetivo es corregir una situación que considera insostenible: «No se pueden estar vendiendo licencias en el mercado por 80.000 o 85.000 euros y que el rescate municipal siga fijado en 37.000. Así no se va a vender ni se va a rescatar ninguna».

Los fondos del rescate

Ojeda plantea que los 3,4 millones de euros que aún quedan destinados al rescate podrían permitir una actualización razonable del precio. «Si se fija en 60.000 euros, se rescatarán menos licencias, pero se rescatarán. Lo contrario es dejar el dinero muerto», sostiene.

Críticas a Carlos Tarife

También carga contra las declaraciones del primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, quien planteó destinar parte de esos fondos a ayudas directas al sector. «Si quieren dar 800 euros anuales a cada taxi, que lo hagan, pero el dinero del rescate es para el rescate. No para limosnas», afirma.

Paradas y accesos al centro

Más allá del rescate de licencias, los taxistas denuncian el incumplimiento de los compromisos relacionados con las paradas y los accesos al centro de la ciudad y a la plaza de España. Ojeda recuerda que el propio alcalde anunció que durante las fechas navideñas se habilitaría la parada del Pilar como espacio de carga y descarga, aparcamiento y parada de taxi. «Eso está escrito, está en prensa, y no se ha cumplido», critica. En su lugar, explica, se han impuesto recorridos que obligan a largos rodeos, con colas y pérdida de tiempo para usuarios y profesionales.

“No vamos a suspender ninguna manifestación más”

Élite Taxi ha decidido retomar las movilizaciones y endurecer su postura. «No vamos a suspender ninguna manifestación más hasta que veamos resultados en la calle», advierte Ojeda, quien insiste en que el sector está dispuesto a negociar, pero no a seguir concediendo plazos sin avances reales.

Disculpas a la ciudadanía

La concentración del viernes se desarrollará en Tres de Mayo, el mismo enclave donde estaba prevista la protesta suspendida el pasado 19 de diciembre. «Le pedimos disculpas al pueblo de Santa Cruz», remata Ojeda. «Esto no va de caprichos. Va de dignidad profesional, de cumplir los acuerdos y de que el taxi pueda prestar un servicio en condiciones».