Santa Cruz insiste en la construcción de su primer Pump Track: vuelve a licitar la ejecución de las obras

El municipio de Santa Cruz de Tenerife quiere tener su primer Pump Track lo antes posible. Por ello, ha decidido no rendirse, a pesar de que ninguna empresa se interesó, en la primera licitación de las obras, por su construcción. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, aprobó este martes, 30 de diciembre, convocar un segundo concurso público, eso sí, simplificando los requisitos para atraer a los inversores y para agilizar los procedimientos. El Consistorio confía en que, finalmente, este proyecto, que consiste en la creación, en Los Gladiolos, de un gran circuito destinado a la práctica de actividades físico-deportivas sobre ruedas y que costará 1,7 millones de euros, se convierta en realidad.

En concreto, la Junta de Gobierno aprobó este martes el expediente de contratación para la ejecución de las obras de reforma, acondicionamiento, mejora y reconceptualización del actual polideportivo de Los Gladiolos, con un plazo de ejecución de 12 meses. El acuerdo incluye la aprobación de los pliegos administrativos y técnicos, así como el inicio de la licitación mediante procedimiento abierto simplificado, "tras una revisión de los requisitos para facilitar una mayor concurrencia de empresas y agilizar la contratación", según lo explica el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC).

El procedimiento abierto simplificado es una modalidad de contratación pública que agiliza la adjudicación de contratos de obras, suministros y servicios, reduciendo plazos y trámites, como la exigencia a las empresas de la garantía provisional. Se establecen requisitos más sencillos, pero manteniendo la transparencia y la competencia. El regidor chicharrero comenta que, para la licitación de la construcción del Pump Track de Los Gladiolos, se han ajustado y simplificado los requisitos" para que más empresas puedan presentarse, garantizando siempre la calidad y la seguridad de la obra". "Queremos que esta actuación avance con agilidad y con la máxima transparencia".

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián (PP), destaca que la actualización de los pliegos permite atraer a más licitadores y "avanzar en una infraestructura muy necesaria para la mejora de la oferta deportiva de la ciudad". "Nuestro objetivo es reforzar la red de instalaciones deportivas de Santa Cruz, así como fomentar el deporte y la actividad física como estilo de vida".

Características

Por su parte la edil responsable del Distrito Salud-La Salle, Zaida González (PP), indica que este gran circuito para el deporte de ruedas podrá ser utilizado por patinadores, ciclistas, skaters y usuarios de patinetes. Asimismo, resalta que el proyecto también incluye la creación de zonas verdes, espacios de sombra y áreas de encuentro para los ciudadanos.

La construcción del primer Pump Track de Santa Cruz está prevista en la calle Gavinet, en los terrenos que ocupaba el antiguo terrero de lucha de Los Gladiolos, frente al campo de fútbol. Tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados, dedicada, fundamentalmente, a la práctica del deporte sobre ruedas. Superará el tamaño del mayor Pump Track que existe en la actualidad en Canarias, el localizado en Santa Cruz de La Palma, de 1.600 metros cuadrados.