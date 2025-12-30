Las torres gemelas más altas de España no están en Madrid ni en Barcelona: están en Canarias

Cuando se habla de grandes rascacielos en España, la mayoría de las miradas se dirigen a Madrid o Barcelona. Sin embargo, el mayor conjunto de torres gemelas del país se encuentra en Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de las Torres de Santa Cruz, dos edificios idénticos que alcanzan los 120 metros de altura y que lideran el ranking nacional dentro de esta categoría arquitectónica.

Aunque otros edificios españoles superan esta cota de manera individual, ninguno forma un par gemelo idéntico de mayor altura, un matiz clave para entender por qué este récord recae en la capital tinerfeña.

Torres de Santa Cruz. / ED

Un liderazgo que supera a Madrid y Barcelona

Las conocidas Torres KIO de Madrid miden 114 metros, mientras que el Hotel Arts y la Torre Mapfre de Barcelona alcanzan los 154 metros. No obstante, en este último caso no se trata de torres gemelas estrictas, ya que presentan diferencias de diseño y configuración.

Por este motivo, en las clasificaciones especializadas de “twin towers”, las Torres de Santa Cruz ocupan el primer puesto en España, consolidando a Canarias como referente en este ámbito de la arquitectura contemporánea.

Un proyecto que transformó el skyline tinerfeño

Las torres fueron diseñadas por el arquitecto Julián Valladares y se levantan en el frente marítimo de Cabo-Llanos, una zona estratégica en el desarrollo urbano de Santa Cruz de Tenerife a comienzos del siglo XXI.

Las dos torres se levantaron entre 2004 y 2006 en el frente marítimo de Cabo-Llanos. Cada una cuenta con 32 plantas y el conjunto acoge alrededor de 272 viviendas, además de usos complementarios a pie de calle.

Se han convertido en un símbolo urbano junto al Auditorio, copando panorámicas, folletos turísticos e incluso encuadres de cine y series rodados en la capital isleña.

Tras el 11-S

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la construcción se detuvo y permaneció paralizado alrededor de dos años, antes de retomar las obras y culminar la primera torre en 2004 y la segunda en 2006.

Cuando se inauguraron, las Torres de Santa Cruz llegaron a figurar como el edificio residencial más alto de España; después cedieron el testigo a rascacielos de Benidorm como Torre Lúgano (158 metros, 2007) y, ya en 2021, a Intempo (198 metros), hoy la referencia residencial del país.

En cualquier caso, los tinerfeños también son los edificios más altos del Archipiélago.

Más allá de la cifra, las Torres de Santa Cruz contaron la ambición contemporánea de una ciudad atlántica que miraba al mar y ensayaba un nuevo skyline.

Las Torres de Santa Cruz, ocultas entre la neblina. / @Santacrucero79

Dos décadas después, siguen siendo punto de referencia para locales y visitantes… y el recordatorio de que en la liga de las “gemelas” españolas, la cima está en Canarias.