Bermúdez planta cara a Elite Taxis ante las nuevas movilizaciones: "Estamos siempre abiertos al diálogo, pero no al chantaje permanente"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, rechaza con contundencia el pulso lanzado por el sector del taxi, que ha convocado una nueva concentración este viernes 2 de enero, pese a que, según sostiene, las reivindicaciones planteadas ya han sido abordadas en el marco del diálogo institucional.

“Siempre abiertos al diálogo, pero no al chantaje”

«Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo, pero no al chantaje permanente», afirmó Bermúdez, quien subrayó que desde la última reunión mantenida el pasado 16 de diciembre el Ayuntamiento dio respuesta a las demandas del colectivo. «Por no dar, no ha dado ni tiempo para incumplir nada, y aun así mantienen tres días de manifestaciones», reprocha.

“No aceptaremos presiones que perjudiquen a los vecinos”

El regidor considera que este tipo de protestas «pretenden hacer rehenes de sus reivindicaciones a los vecinos de Santa Cruz, que son quienes les pagan diariamente su sueldo», y recalcó que el Ayuntamiento no aceptará presiones que afecten a la ciudadanía. «Los vecinos no tienen culpa de sus problemas y no nos someteremos a más chantajes», reitera.

Cauces de negociación abiertos

Desde Movilidad, el Ayuntamiento recuerda que mantiene abiertos todos los cauces de negociación, antes, durante y después de cualquier movilización, y lamenta que se promuevan acciones que perjudican al tráfico, a los barrios y a la actividad económica de la ciudad. Defiende que la Mesa del Taxi se ha convocado de forma regular y que las asociaciones han contado siempre con información, propuestas y atención directa.

Más de 13,4 millones para el sector

El Consistorio subraya además el esfuerzo económico realizado, con más de 13,4 millones de euros destinados desde 2013 al rescate de licencias, además de nuevas subvenciones, ayudas a taxis adaptados y una inversión de 1,3 millones solo este año. El equipo de gobierno concluye reafirmando su compromiso con el diálogo y la responsabilidad compartida, pero advierte de que las protestas que bloquean la ciudad «no ayudan a avanzar en soluciones».