San Miguel Arcángel y Vox advierten de que el monumento a Franco de Santa Cruz no se puede tocar

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel (Aipphsma) y el grupo municipal Vox en Santa Cruz de Tenerife advierten de que el monumento a Franco, situado en la avenida de Anaga, no se puede tocar. Ante la denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de Podemos Canarias para que esta escultura sea retirada, Aipphsma, cuyo presidente, Luis Sosa Tolosa del Valle, es también edil de Vox en el municipio chicharrero, quiere dejar claro que la obra de Juan de Ávalos está inmersa, desde 2021, en un proceso judicial para su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural).

En este sentido, la citada asociación y también Vox, a través de un comunicado oficial, señalan que, en el marco de dicho proceso judicial, se han dictado, por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, medidas cautelares que hacen del monumento "ya un bien protegido". Fue, precisamente, la propia Aipphsma la que solicitó ante los tribunales la declaración como BIC de la escultura de la avenida de Anaga. "Estas medidas cautelares la protegen de cualquier actuación sobre la misma, por lo que, ni el Ayuntamiento ni ninguna otra administración está capacitada para intervenir en la obra de Ávalos", asevera dicha entidad.

Labores de mantenimiento

El portavoz de Vox en Santa Cruz, Alejandro Gómez, recuerda que la declaración de BIC fue incoada por el Cabildo, en cumplimiento de una sentencia judicial, y, actualmente, está siendo tramitada por el Gobierno de Canarias. Gómez aprovecha también para solicitar al Ayuntamiento que lleve a cabo las labores de mantenimiento del monumento que sean necesarias, "así como que emplee todos los medios a su alcance para prevenir actos de vandalismo".

Denuncia de Podemos ante la Fiscalía

Podemos Canarias ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Consistorio chicharrero, acusándolo de presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, por "dilatar e impedir", la retirada del monumento a Franco de la avenida de Anaga. En esta denuncia se indica que se han utilizado informes falsos para defender la permanencia de la escultura, sin ningún tipo de valor jurídico, como los realizados por la Asociación San Miguel Árcangel. Asimismo, el partido morado ha anunciado que también planea denunciar al Gobierno de Canarias, por "dejación de sus competencias y obligaciones", por no haber aprobado aún el Catálogo Regional de Vestigios Franquistas.

Informes

Sobre los informes falsos, la asociación asegura que se trata de estudios históricos-artísticos, informes jurídicos y peritajes de prestigio, que "prueban el indudable valor artístico de la obra yque no incumple ninguna ley, pues no existen en ella elementos que contravengan". "Por lo tanto, debería estar protegida, que es lo que esta asociación siempre ha defendido por el interés patrimonial que tiene para todos los canarios", apunta San Miguel Árcangel.

Sobre Podemos, manifiesta que "para ellos, el único argumento es su odio visceral e irracional al pasado, y su falta de proyecto y futuro, por lo que tienen que estar alimentando su discurso para contentar a sus feligreses".