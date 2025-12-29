El Puerto de Santa Cruz ordena el desalojo de okupas en la trasera del Palmétum

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ordena el desalojo de okupas en la parte trasera del jardín Palmétum, así como la retirada de todos sus enseres. El citado organismo ha acordado, a petición de la Sociedad Parque Marítimo, que pertenece al Ayuntamiento chicharrero, proceder a la ejecución forzosa para la recuperación posesoria de esta zona del Muelle de La Hondura.

En mayo de este año, la entidad Parque Marítimo, titular de la concesión administrativa del suelo portuario en Cabo Llanos desde 1995, remitió varios escritos requiriendo al Puerto colaboración «frente a la ocupación en precario de terrenos en la zona del Muelle de La Hondura, en el ámbito del Palmétum, por personas que presumiblemente pernoctan allí, y que ocupan dicho espacio con casetas y demás enseres personales, además de basura».

Informes de la Policía Portuaria

En el expediente abierto en relación a este caso constan informes de la Policía Portuaria en los que se pone en conocimiento la presencia de personas pernoctando en la citada zona, en la que se localizan tres viejos contenedores, llegando a identificarse, en estos informes, unos seis ciudadanos como habituales de la zona.

En dichos partes se expone, asimismo, la ocupación de esta parte del Palmétum con diferentes enseres, como grupos electrógenos pequeños, camas, sillas, mesas, útiles de comida, ropa en el interior de uno de los tres contenedores, focos de basura, tiendas de campaña, y una caseta de madera cerrada con candado.

Recuperación posesoria

En julio, La Autoridad Portuaria incoó el procedimiento de recuperación posesoria de estos terrenos, otorgando audiencia a los interesados durante un plazo de diez días para presentar las alegaciones que consideraran oportunas. Dicha resolución fue comunicada a los okupas de la parte trasera del Palmétum, pero estos no presentaron ninguna alegación, según se indica en el expediente. En el mes de agosto, el Puerto dio un plazo de ocho días a estas personas para que abandonaran la zona.

Visitas

La Policía Portuaria realizó una serie de visitas de comprobación en los meses de septiembre y octubre, levantando actas en las que se indicaba que los okupas no habían abandonado estos terrenos. Por esta razón, y según se explica desde el Puerto, se ha acudido a la figura de la ejecución forzosa para desalojar a los ocupantes, así como para retirar todos los enseres que se encuentran en la zona, pues se trata de un «asentamiento ilegal». El mismo procedimiento se llevó a cabo, en su momento, en la playa del Parque Marítimo.

Colaboración

El Puerto ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de que los okupas no presten consentimiento a la entrada y retirada forzosa de las casetas o «espacios cerrados que pudieran tener la consideración de domicilios», se solicitará autorización judicial.

Paseo litoral

Estas casetas y contenedores se sitúan en la trasera del Palmétum, donde el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar el proyecto denominado Paseo Litoral. Éste se está redactando actualmente y con dicha actuación se pretende transformar toda la superficie comprendida entre la antigua montaña de basura y el Castillo Negro en un gran espacio para el disfrute y esparcimiento de los ciudadanos.