El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, listo para iniciar su montaje en el recinto ferial

El decorado del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya está construido al 95% y más de la mitad de las cien piezas que lo conforman ya se encuentran en la Isla, a la espera de que el Plan Insular de Tráfico (PIT) deje paso a la fiesta de la máscara en el Recinto Ferial a partir del 7 de enero, cuando comenzará el montaje. Tras la inauguración de los actos, que tendrá lugar el 16 de enero en el entorno de la plaza de España, el estreno del decorado se producirá el viernes 23 de enero, con la celebración de la primera fase de murgas infantiles.

Una plaza colonial para los 30 años del Carnaval en el Recinto Ferial

Desde la segunda quincena del próximo mes y hasta tres semanas después, cuando se celebrará la elección de la reina el miércoles 4 de febrero, el Recinto Ferial se transformará en una gran plaza colonial inspirada en países latinos, justo cuando se cumplen treinta años del desembarco del Carnaval en el Centro de Ferias y Congresos de Tenerife. En 1996 se estrenó bajo la alegoría de México y en 2026 lo hará con una ambientación destinada a exaltar los ritmos latinos.

Sergio Macías, estreno en Santa Cruz

Su autor es el escenógrafo grancanario Sergio Macías, que se estrena en la capital tinerfeña tras firmar los escenarios del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria entre 2020 y 2023. El propio creador dirige personalmente la fabricación de este puzzle gigante, construido íntegramente con técnica 3D.

Fabricación en Huesca

La construcción se ha desarrollado durante meses en los talleres de la empresa Tecmodel, en Huesca, especializada en escenografía para cine, televisión y parques temáticos de ámbito europeo. Desde el pasado mes de octubre, el trabajo ha sido continuo, con jornadas de producción de 24 horas al día, para cumplir los plazos fijados.

Materiales y reutilización

El escenario ocupará 1.500 metros cúbicos y ha sido tallado principalmente en corcho blanco, material habitual en la obra de Macías por su ligereza, resistencia y versatilidad. Las piezas se modelan inicialmente a máquina y posteriormente se lিয়ান, texturizan y tematizan a mano, un proceso artesanal que permite alcanzar un acabado realista y, además, posibilita su reutilización en actos exteriores una vez concluyan los concursos.

Logística y traslado

El traslado del decorado se realiza mediante diez contenedores de 40 pies, muchos de los cuales ya han llegado al puerto de Santa Cruz. Parte del material permanece almacenado y otra parte se encuentra pendiente de salir del muelle para su traslado al Recinto Ferial, donde se culminará el proceso de tematización y ajuste final.

Una plaza exterior dentro de un interior

El concepto escenográfico va más allá de una simple ambientación musical. El decorado recrea una plaza colonial latinoamericana, entendida como un espacio urbano reconocible, con fachadas, volúmenes y recorridos. «Es como coger una plaza exterior y reproducirla dentro de un interior», resume Macías.

Dentro de ese conjunto, el escenógrafo adelanta que el cuerpo central del escenario y la gran puerta de salida de la edificación colonial —por la que accederán figurantes, agrupaciones y candidatas a reina— serán elementos especialmente singulares que darán que hablar durante la celebración de los concursos y galas del Carnaval. Se trata de una estructura clave tanto desde el punto de vista estético como funcional, al concentrar gran parte del tránsito escénico.

Montaje ágil pese a la complejidad

El diseño ha sido concebido para garantizar un montaje ágil, pese a la complejidad del conjunto, con piezas previamente dimensionadas y numeradas, de forma que el ensamblaje en el recinto se realice de manera progresiva y ordenada. Aun así, Macías reconoce que el calendario es ajustado. «Vamos muy justos de tiempo, pero todo está muy estudiado», asegura, trasladando un mensaje de tranquilidad.

Un calendario milimétrico

El proceso de instalación comenzará oficialmente entre el 6 y el 7 de enero, justo después de Reyes. El Ayuntamiento dispondrá de entre 10 y 12 días efectivos para completar el montaje del escenario y toda la logística necesaria para el desarrollo de los concursos y galas.

En este punto, el escenógrafo subraya la importancia de la coordinación entre los distintos equipos implicados: dirección técnica y artística, seguridad, estructuras, andamios, pintura y equipos audiovisuales. «Estamos muy compenetrados para que todo salga a punto y con éxito», afirma, destacando que el montaje está planteado como una sucesión de fases perfectamente encajadas.

La valoración del concejal de Fiestas

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, imprime el vértigo del calendario y confirma que el proceso avanza «a marcha forzada». No duda en calificar el decorado como «el mejor escenario que se ha montado en el Recinto Ferial», convencido de que marcará un antes y un después.

Caraballero destaca especialmente el uso integral de la tecnología 3D, aplicada por primera vez de forma tan exhaustiva en el Carnaval de Santa Cruz. «Está quedando absolutamente igual que en el diseño», asegura, subrayando que esta herramienta ha permitido reducir desviaciones entre el proyecto y el resultado final. El concejal va más allá y augura que el escenario será uno de los más impactantes, bonitos y realistas que se hayan visto en el Carnaval capitalino dentro del Recinto Ferial.

Nuevo modelo de contratación

La escenografía de 2026 se enmarca además en un nuevo modelo de contratación impulsado por Fiestas tras la transformación del organismo autónomo en Entidad Pública Empresarial. A diferencia de años anteriores, el Ayuntamiento ha optado por contratar directamente al escenógrafo no solo como diseñador, sino también como responsable de la construcción y ejecución material del decorado.

Este sistema, según Caraballero, garantiza la coherencia entre diseño y resultado final, al ser el propio autor quien dirige todo el proceso. Así queda recogido en el contrato artístico suscrito el 25 de septiembre, mediante procedimiento negociado sin publicidad, que regula siete compromisos fundamentales: diseño artístico, creación y desarrollo de las piezas, ejecución material, entrega en el Recinto Ferial, dirección y supervisión del montaje y desmontaje, además de la presentación audiovisual del proyecto.

Presupuesto al alza

En términos presupuestarios, el cambio de modelo conlleva un incremento de 145.000 euros respecto a 2025. Si el pasado año se destinaron 255.000 euros —15.000 al diseño de Nareme Melián y 240.000 a la construcción—, el presupuesto de 2026 asciende a 400.000 euros, incluyendo 60.000 euros de honorarios para Sergio Macías.

Dimensiones del escenario

El nuevo decorado se instalará de nuevo a lo largo del Recinto Ferial, aunque se elimina la planta en forma de diamante de ediciones anteriores. La plataforma contará con 70 metros de boca, 24 de fondo y una altura máxima de 12 metros, garantizando la capacidad máxima de 7.000 espectadores para la final de murgas.

El decorado de Sergio Macías permitirá realizar un recorrido por la arquitectura latina, con la percepción de estar en una plaza al exterior sin salir del Recinto Ferial.