Convertir la plaza de España en una pista de patinaje, entre las 500 propuestas vecinales de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz

La actual edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife cuenta con casi medio millar de propuestas vecinales. Esta iniciativa, con la que el Ayuntamiento chicharrero repartirá 2,4 millones de euros en diferentes proyectos planteados por los chicharreros, cerrará la fase de recogida de ideas este miércoles, 31 de diciembre, registrándose hasta el momento 493 propuestas. Entre éstas se encuentran, por ejemplo, la transformación del conocido como charco de la plaza de España en una pista de patinaje; el embellecimiento de la calle Castillo; la eliminación de plagas de palomas, gallinas y gallos en distintos puntos de la ciudad; la sustitución del monumento a Franco por una estatua de Sonic; y la instalación de un parque acuático en Valleseco.

En la segunda fase, que comenzará el 1 de enero de 2026 y finalizará el 29 de abril, el Consistorio procederá a la revisión interna de los proyectos presentados por los vecinos. Los técnicos determinarán su viabilidad jurídica, económica y urbanística. Entre el 30 de abril y el 29 de junio, las propuestas que hayan cumplido los requisitos establecidos por la Corporación local serán sometidos a votación popular. La previsión es que el 1 de julio se conozcan ya las ideas ganadoras, que se convertirán en realidad entre el 2 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La presente edición de los Presupuestos Participativos se puso en marcha el pasado 21 de septiembre, en la web www.santacruzdetenerife.es/participa.

Categorías

El importe asignado por el Ayuntamiento de Santa Cruz a esta convocatoria, que se ha incrementado en un millón de euros con respecto a la anterior (2023/2024), se reparte entre los cinco distritos del municipio (Suroeste, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle, Anaga y Centro Ifara), con 400.000 euros para cada uno, y la denominada Línea Ciudad, también con 400.000 euros, en la que se han planteado proyectos más generales, más relacionados con la cultura y el ocio. Ésta última categoría acumula 74 propuestas vecinales. Para el Distrito Anaga, se han presentado 97; para el Centro-Ifara, 95; para Ofra-Costa Sur, 61; para Salud-La Salle, 76; y para el Suroeste, 90 proyectos.

Edición pasada

Con respecto a la pasada edición de los Presupuestos Participativos, el Ayuntamiento destaca que las propuestas de la Línea Ciudad alcanzan actualmente un 77 % de ejecución global, mientras que los correspondientes a la Línea Distritos se sitúan en un 70 %, "reflejando un grado de desarrollo avanzado y sostenido de las iniciativas propuestas por los vecinos".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que estos datos ponen de manifiesto que los Presupuestos Participativos no son solo un ejercicio de escucha, sino un compromiso real con la ejecución de las propuestas ciudadanas. "Detrás de cada porcentaje hay proyectos concretos que mejoran la calidad de vida, refuerzan la cohesión social y hacen una ciudad más inclusiva, sostenible y cercana a las personas".

Entre las acciones ya desarrolladas se encuentran la siguientes iniciativas: la recuperación ecológica del bosque termófilo en el Monte de Las Mesas; las actividades intergeneracionales entre personas mayores, adolescencia e infancia, que "fomentan la convivencia, el aprendizaje compartido y la atención a colectivos vulnerables"; Stop Bullying todos a una con Música; el espacio de formación especializada sobre salud mental de la infancia; la mejora del acceso viario al pueblo de San Andrés; y la mejora de la plaza San Antonio, en Ofra.