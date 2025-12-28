Carla Castro, a por la reválida del cetro de reina del Carnaval de Santa Cruz para McDonald’s y EL DÍA

Con las mieles del éxito tras cosechar su primera reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el diseñador Alexis Santana ha confiado en la joven Carla Castro Castellano, nacida en El Sauzal en 2001, la responsabilidad de defender los colores de las firmas McDonald’s y EL DÍA, con las que repite el creador por tercer año consecutivo, que dice vivir una etapa de esplendor artístico a sus 36 años.

Alexis Santana conoció a Carla antes del Carnaval 2025 y le planteó que fuera su candidata a reina antes incluso de la gala de febrero, como quien pide un cheque en blanco de confianza al margen del resultado. No había acabado la anterior edición de la fiesta y ya el creador de Santa Úrsula había comenzado con los diseños, hasta el punto de que había ideado una propuesta para 2026 y otra para el siguiente.

El valor del equipo

Para Alexis, su equipo de trabajo es tan importante que es capaz incluso de tomar en consideración sus opiniones. En el proceso de gestación de los dos trajes, sus compañeros le advirtieron que parecía tener más ilusión por el traje de 2027 que por el que debía afrontar para el próximo febrero.

El creador confiesa que la fantasía en la que trabaja es el resultado de una fusión de dos ideas que inicialmente pensó para 2026 y 2027. «Cuando logré unirlas, supe que era la más potente. Son dos trajes de reina en uno», afirma. Aunque guarda el secreto, adelanta que será una propuesta «inesperada en volumen, color y materiales», basada en la originalidad y en un trabajo exhaustivo iniciado desde abril, con meses de búsqueda de materiales y un taller implicado a tope desde noviembre.

Santana no oculta que se trata de su proyecto más ambicioso hasta la fecha. «Es una apuesta de alto riesgo, pero lo que pensaba que podía ser un fracaso se está convirtiendo en un asombro», admite, para asegurar, sin ánimo de ser pretencioso, que es una de las fantasías más ambiciosas que se han presentado en una gala de la reina, «de mayor valor de cuantas se han visto hasta la fecha y posiblemente en los próximos años».

Detrás de este trabajo hay un equipo humano de más de 20 personas, en su mayoría familiares y amigos, al que este año se han sumado nuevos integrantes y la propia candidata con su familia. «El equipo es la clave de nuestro éxito. Es el año que mejor llevamos la fantasía», explica sobre los plazos.

La candidata de El Día-La Opinión de Tenerife a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife /

La candidata

Alexis presenta a su candidata, que representa a McDonald’s y EL DÍA: «trabajadora, constante, sensible y con una actitud impecable». «Lo más importante para ser reina es actitud y seguridad», pone en valor el diseñador, que atribuye esta enseñanza a Elizabeth Ledesma Laker, su anterior candidata y actual reina del Carnaval de Santa Cruz.

Carla Castro cuenta que subirá al escenario con el Carnaval aprendido en casa, vivido desde niña y asumido ahora desde la madurez personal, para agradecer el trato y la acogida recibidos por parte de Alexis Santana y todo su equipo, su otra familia.

Graduada en Turismo por la Universidad de La Laguna y actualmente inmersa en un máster europeo en Marketing Internacional y Digital, Carla detalla que llega al Carnaval tras participar en certámenes de belleza. Reina de las fiestas patronales de su municipio natal, El Sauzal, fue Miss Mundo Tenerife y ahora aspira a Miss Mundo España, una trayectoria que le permitió conocer a Alexis y donde se gestó la propuesta de presentarse a reina del Carnaval.

Carnavalera de cuna

Antes de candidata, carnavalera. Carla cuenta sus años de participación en la fiesta por ediciones celebradas desde el primer Carnaval de Día, al que acudía cada año con sus padres, siempre disfrazada. Con su madre acudía a las galas infantiles y, en cada festival, su madre siempre repetía lo mismo: «Un día tú vas a estar ahí», profecía que se cumplirá el miércoles 11 de febrero de 2026 en el recinto ferial. Esa noche no cumplirá el ritual que se seguía en casa cada gala de la reina, cuando todos sacaban papel y bolígrafo para elegir a su candidata favorita. Esta lo tienen claro.

Desde que aceptó la invitación de su diseñador, ha ampliado su familia y, junto a la suya, participa activamente en el proceso de creación de la fantasía, hasta el punto de pasar fines de semana completos en el taller. «Hoy mismo salí con la mano quemada por la silicona», cuenta entre risas. Para la candidata, formar parte del proceso es tan importante como lucir el traje en el escenario: comidas compartidas, domingos de trabajo y recuerdos que, asegura, se llevará «para toda la vida».

Sobre cómo será el momento de salir al escenario, reconoce una mezcla de nervios y emoción. «Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo», admite. Su mayor respeto es el peso de la fantasía, aunque confía en la preparación física que está siguiendo con nutricionista y entrenador personal. «Quiero llegar al día de la gala sin pensar en el peso, solo en lucirla».

Entre las ediciones que más recuerda está la ambientada en Nueva York, celebrada en 2023 y bajo la dirección de Enrique Camacho, y destaca la escenografía y ejecución; entre sus reinas favoritas, Naomi Cabrera Pulido, quien fue proclamada soberana en 2011 con la fantasía de Leo Martínez titulada «Cien años de historia», precisamente en representación del periódico EL DÍA. Tanto la fantasía como la forma de defenderla fueron decisivas para alzarse con el cetro de soberana, asegura.

Una fantasía con secreto

Sobre Alexis Santana, no escatima elogios. Destaca su talento, su cercanía y la forma en que integra a las candidatas en su entorno personal, y asegura que conoce todos los detalles de la fantasía —boceto, música, colores— y guarda el secreto con disciplina. Del diseño solo adelanta una idea: «Tiene muchísimo valor», como explica su diseñador. Una fantasía única, dice.

Respecto a la gala de 2026, valora positivamente que participen once candidatas, un número que considera equilibrado para el desarrollo del espectáculo. Ha tenido contacto con varias compañeras, especialmente con aquellas con las que ha coincidido en certámenes o trabajos como modelo, y destaca el clima de respeto y compañerismo.

Si resultara elegida reina, considera que su vida cambiaría, al menos profesionalmente. «En Canarias, el Carnaval tiene un valor enorme y la reina es un icono», explica. Cree que podría abrirle puertas en el mundo de la moda, aunque insiste en que su prioridad es «disfrutar la experiencia» y asumir lo que venga después.

En 2026, además de la fantasía de Reina, también tendrá listo su disfraz para vivir el Carnaval desde abajo. Porque, como deja claro, más allá de la gala, Carla Castro es, ante todo, carnavalera.

Alexis Santana destaca la importancia del respaldo recibido en las tres últimas ediciones gracias al patrocinio de McDonald’s y EL DÍA, lo que le ha marcado un antes y un después en su manera de concebir las fantasías de reina.

Mirando al futuro

Con ilusión, riesgo y una identidad cada vez más definida, Alexis Santana encara el Carnaval convencido de que aún queda mucho por crear y sorprender, y destierra la posibilidad de que los trajes de reinas hayan tocado techo. «La evolución ha sido brutal. La innovación no siempre pasa por la tecnología; lo importante es hacer cosas diferentes». Ahí está el reto asumido para una fantasía: «Icónica».