Santa Cruz recupera La Recova Vieja, tras una complicada obra que ha durado tres años

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado La Revoca Vieja, tras una complicada obra cuya ejecución se prolongó durante casi tres años y supuso una inversión final de más de tres millones de euros. Lo que iba a ser, en principio, una sencilla rehabilitación del Centro de Arte La Recova, se convirtió en una actuación de emergencia tras descubrir que el inmueble estaba perdiendo su capacidad portante. Entre otras acciones, el Ayuntamiento chicharrero tuvo que cambiar 1.200 vigas de madera, respetando, además, la esencia histórica de este edificio. Ahora ya este espacio está listo para seguir acogiendo actividad cultural en él y para convertirse en el sustituto del Teatro Guimerá, el cual se encuentra cerrados por obras también de rehabilitación.

Así lo explicaron este viernes, 26 de diciembre, durante una visita a La Recova Vieja, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez; la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban; el edil de Cultura, Santiago Díaz, y el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, quienes recordaron que éste inmueble es un Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, que fue inaugurado en el año 1851. Destacaron que se trata de una actuación crucial para Santa Cruz, "porque con ella se incorpora al municipio un espacio cultural alternativo de primer orden".

José Manuel Bermúdez resaltó que la inversión en estas obras, en la que ha colaborado el Cabildo con 320.000 euros, se suma a los más de 30 millones que el Ayuntamiento está destinando a la rehabilitación del patrimonio histórico de la ciudad. "Por ello, Santa Cruz se convierte en un referente en esta materia, en la recuperación de su patrimonio y en la puesta a disposición de los ciudadanos de espacios culturales", apuntó. Por su parte, Isabel de Esteban puso en valor la colaboración entre administraciones para sacar adelante este tipo de iniciativas.

La intervención en La Recova Vieja se realizó en dos fases, una ordinaria y otra de urgencia, según lo indicó el edil de Infraestructuras. "Hoy ya podemos anunciar que los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de este inmueble, que nos permiten poder asegurar este importante espacio cultural, han finalizado, garantizando la estabilidad de la cubierta, respetando su imagen inicial y garantizando su uso futuro. Por lo tanto, ya se pueden ofrecer actividades, a través de Cultura, sobre todo en el pabellón central y también en la Sala L", comentó Rivero.

Inicio de las obras

Éste recordó que estas obras comenzaron en febrero de 2023 y consistieron en la reparación de las cubiertas para evitar filtraciones de agua, con un proyecto inicial que se adjudicó por un total de 636.337 euros. Pero una vez iniciados los trabajos en las cubiertas, añadió el edil, se tuvieron que detener por una "situación sobrevenida": las vigas interiores estaban podridas y el hormigonado en muy malas condiciones. "En ese momento, declaramos la emergencia de las obras para la sustitución de las cubiertas y el sistema contraincendios".

Riesgo para las personas

El contrato inicial también fue modificado para adaptarlo a la situación real tras la obra de emergencia, ya que los techos habían perdido su capacidad portante y no se podían ejecutar los trabajos, ni se podría mantener el futuro uso de esta instalación por riesgos claros para las personas, "lo que hoy ya es una situación plenamente solucionada", manifestó Rivero.

Un nuevo proyecto en La Recova

Pero la intervención en el Centro de Arte La Recova no acaba aquí. El edil anunció que ya el Ayuntamiento está trabajando en otro proyecto para, por primera vez, destinar a uso cultural la totalidad de la superficie de La Recova Vieja, "porque hasta ahora se ha venido utilizando el 70% del edificio". "Debemos recordar que antes una parte del inmueble estaba ocupado por las oficinas del Organismo Autónomo de Cultura, que se han trasladado a la sede municipal en Antequera. Esto nos permite preparar otro proyecto de acondicionamiento de dichos espacios, que incluirán la construcción de un ascensor", explicó.

Un teatro

El concejal de Cultura mostró su satisfacción porque ya Santa Cruz dispone de otro espacio cultural donde programar actividades, "ya que tenemos cerrado el Teatro Guimerá por obras". Precisamente, Díaz explicó que parte de La Recova Vieja se está utilizando como almacén para guardar diferentes elementos del Guimerá. Asimismo, comentó que en breve se colocará una caja escénica en el Centro de Arte y éste se acondicionará para también poder utilizarlo como teatro, mientras se ejecuta la rehabilitación del Guimerá.