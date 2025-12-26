Una mujer resulta herida moderada tras ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 50 años resultó herida de carácter moderado tras sufrir un atropello a primera hora de la mañana de este viernes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El incidente tuvo lugar en la calle Doctor Antonio Perera Reyes este 26 de diciembre, en torno a las 07:20 horas, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una mujer había sido atropellada y necesitaba asistencia sanitaria inmediata. Tras la llamada, el 1-1-2 activó de forma rápida los recursos necesarios para atender la situación.

Hasta el lugar del suceso se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local, que se encargaron de asegurar la zona y facilitar la intervención sanitaria.

Asistencia sanitaria y traslado al hospital

El personal sanitario del SUC realizó una valoración inicial de la afectada en el lugar del atropello. Según el parte médico, la mujer presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue atendida y estabilizada antes de proceder a su traslado.

Posteriormente, fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde quedó ingresada para la realización de pruebas complementarias y seguimiento médico.

Investigación de las circunstancias del atropello

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se hizo cargo de la situación y procedió a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello. Por el momento, no han trascendido más datos sobre cómo ocurrió el suceso ni sobre la posible implicación de otros factores.