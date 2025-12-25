Santa Cruz da cinco días al Mercado para explicar la presencia de heces

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha remitido un oficio al Mercado Nuestra Señora de África con el que le da un plazo de cinco días para que aporte un «informe detallado» sobre lo que está ocurriendo en el recinto, a raíz de que el Servicio Canario de Salud haya levantado, en lo que va de año, cuatro actas de inspección sanitaria. En éstas se alerta de la presencia de «numerosas heces en la cubierta» que pertenecen a varios perros, de malos olores y de que una persona vive en el Mercado «sin autorización», tal y como lo adelantó este periódico la semana pasada.

En dicho informe, y según lo indica el concejal de Sanidad, Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, la Cooperativa Nuestra Señora de África tendrá que dar explicaciones sobre la presencia de excrementos de animales en la azotea del Mercado y deberá informar de las acciones que se están llevando a cabo para solventar esta situación lo antes posible. Tarife comenta que el oficio se remite una vez que los técnicos municipales han visitado las instalaciones y han confirmado lo señalado en las actas de inspección sanitaria del Servicio Canario de Salud.

«El emblemático y popular Mercado Nuestra Señora de África debe recuperar la normalidad cuanto antes, pues se trata de una instalación muy importante para la ciudad. No se puede permitir que se produzca este tipo de situaciones en nuestro tradicional establecimiento de abasto, por lo que todos debemos poner de nuestra parte para corregir lo que está ocurriendo», apunta el también primer teniente de alcalde.

La Gerencia de la Recova admite que un trabajador de la Cooperativa vive en las instalaciones

En el oficio municipal remitido a la Recova se recuerda que este edificio constituye un bien de dominio público de titularidad municipal, afecto a un servicio público y cuya gestión se encuentra encomendada a la Sociedad Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de junio de 2008, hace ya 17 años.

Ocupación

«De acuerdo con la información conocida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, podría estar produciéndose una ocupación continuada de una dependencia del inmueble por parte de un trabajador de la cooperativa, con uso presuntamente residencial, extremo que, de confirmarse, no resulta compatible con la finalidad del bien ni con los usos autorizados en el marco del contrato vigente. Asimismo, se tiene conocimiento de la existencia de excrementos en varias zonas de la cubierta del edificio, supuestamente ocasionadas por animales propiedad de dicha persona», se relata en el oficio. Por todo ello, el Consistorio chicharrero exige al Mercado que dé explicaciones sobre toda esta situación, detallando las medidas que se están llevando a cabo.

Informe municipal

En el informe elaborado por los técnicos municipales del Ayuntamiento chicharrero, tras una visita realizada el 18 de diciembre, se apunta que la gerencia del Mercado ha admitido que las dependencias situadas en la primera planta del edificio, que se crearon para ser utilizadas como vestuario, zona de descanso del personal y almacenes, están ocupadas en la actualidad, «de forma permanente», por un empleado de la Sociedad Cooperativa y por dos perros de su propiedad. Asimismo, la gerencia de la Recova asegura que se ha comunicado «fehacientemente al empleado de la Sociedad Cooperativa que ocupa el espacio público, sin contrato ni consentimiento, la necesidad de que mantenga la limpieza de los excrementos de los citados perros».

El conserje asegura ser el hermano de la presidenta del Mercado y dice que le permitieron tener dos perros

Conserje

El Mercado Nuestra Señora de África ha señalado que se trata del «conserje» que fue contratado hace años por la cooperativa para poner fin a los robos que se estaban produciendo en horario nocturno, el cual, y según indica la Recova, ha sido ya sancionado y se le ha instado varias veces a retirar los perros de la azotea. Asimismo, se ha procedido en varias ocasiones a la limpieza y desinfectación de la cubierta anexa a los depósitos de la segunda planta del Mercado.

En las redes sociales, este conserje asegura ser el hermano de la presidenta del Mercado y cuenta que en el año 2002 le ofrecieron vivir en el mercado, «con derecho a azotea» para los perros, con el fin de vigilar las instalaciones. Sin embargo, desde la cooperativa se indica que este trabajador en un principio disponía de una zona de descanso, pero «con el tiempo y en un abuso de confianza, nos consta que se fue quedando cada vez más tiempo hasta el punto de quedarse a vivir en la mencionada zona de descanso». «El asunto se agravó a raíz de que introdujo unos perros sin permiso».