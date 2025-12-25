Esta es la churrería de Tenerife a la que tienes que ir sí o sí: siempre hay cola

Con la llegada del frío y el ambiente navideño, a todos los tinerfeños les apetece unos buenos churros con chocolate, uno de los alimentos más consumidos durante esta época. Los fines de semana y festivos los churros se convierten en una opción perfecta para quienes buscan un desayuno o una merienda tradicional.

Un clásico con los churros de siempre

La Churrería Presidente se ha consolidado como uno de los locales más visitados de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la popularidad de sus churros elaborados con una receta sencilla y auténtica, la cual ofrece que se queden crujientes por fuera, tiernos por dentro y con el toque casero que los caracteriza.

Eso sí, encontrar mesa no es nada fácil, especialmente durante los fines de semana, cuando las colas comienzan desde primera hora de la mañana. A diferencia de muchos establecimientos que apuestan por versiones innovadoras o rellenas, la Churrería Presidente se mantiene fiel a la tradición, conquistando a sus clientes con la versión clásica.

Además, sus elaboraciones se pueden acompañar con un café o chocolate caliente, al gusto del consumidor.

No solo sirven churros

Aunque los churros son los protagonistas de la carta, el bar también ofrece otras opciones de desayuno como tostadas y bocadillos, perfectas para quienes prefieran algo salado o combinar ambas propuestas. Una opción ideal de desayuno podría ser comenzar con un desayuno más completo y acabar con unos churos recién hechos.

Horario y ubicación

La Churrería Presidente se sitúa en la calle José Manuel Guimerá, 32, dentro del Mercado Nuestra Señora de África. Se caracteriza por ser uno de esos locales que mantiene intacta su esencia pese al paso de los años.

Abre todos los días de 6:00 a 14:00 horas y cuenta con una valoración de 4,2 estrellas en Google, un claro reflejo de la satisfacción de sus clientes.