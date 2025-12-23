La venta de entradas para ver a los Reyes en el Heliodoro, el 29 de diciembre y por primera vez en internet

La venta de entradas para ver a los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, ya tiene fecha. El Ayuntamiento chicharrero las pondrá a disposición de los ciudadanos el lunes 29 de diciembre, a partir de las 09:00 horas. Las localidades para disfrutar del espectáculo de bienvenida a los Reyes se podrán adquirir en internet, al precio único de dos euros, a través de la web tickety.es. El Consistorio ha establecido un máximo de seis tiques por persona.

Para aquellos que no puedan conseguir las entradas por internet, el Ayuntamiento, a través de Fiestas, ha reservado una cantidad de 2.000 localidades para ponerlas a la venta en el Pabellón de Deportes Quico Cabrera, también a partir de las 9:00 horas y hasta que se agoten. El pago en el punto de venta físico sólo se podrá realizar a través de TPV (datáfono), por tanto, no se admitirá dinero en efectivo. En total, se pondrán a la venta unos 18.000 tiques.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca la "elevada demanda que hay cada año para conseguir las entradas de nuestro espectáculo de recibimiento de los Reyes Magos, una cita muy especial para la ciudad y, sobre todo, para los niños del municipio". Bermúdez subraya que se trata de uno de los momentos más esperados de la Navidad, que "reúne a miles de familias en torno a un acto cargado de ilusión, emoción y tradición".

"Desde el Ayuntamiento trabajamos para que este evento se desarrolle con todas las garantías de seguridad y organización, manteniendo un precio simbólico y solidario que permita el acceso al mayor número posible de familias", comenta el regidor chicharrero. Éste recuerda que la recaudación del dinero procedente de la venta de las entradas será cedida, como en ediciones anteriores, a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.

Por su parte, el concejal de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero, apunta que este acto supone el pistoletazo de salida a uno de los días más mágicos del año en Santa Cruz. Caraballero asegura que el espectáculo de bienvenida "está cuidado al detalle, pensado para emocionar y sorprender, y forma parte de una programación navideña que convierte a la ciudad en un gran escenario de ilusión y convivencia familiar".