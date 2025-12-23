Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias

Tras nueve años de espera desde que se anunció el proyecto, el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la creación de la primera calle 100% sostenible de Canarias, en la que se han invertido 1,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, presentaron este martes, 23 de diciembre, esta actuación, que ha consistido, fundamentalmente, en la instalación de placas fotovoltaicas en la explanada del Parque Marítimo, que dan sombra a 180 aparcamientos, proporcionan energía limpia a los semáforos y alumbrado de la avenida de Anaga, y alimentan los 12 cargadores para coches eléctricos colocados en la zona.

El regidor chicharrero destacó que se trata de una iniciativa pionera en el Archipiélago, con la que "se visibiliza un concepto en el que estamos profundizando en Santa Cruz desde hace ya mucho tiempo, que no es otro que el de la sostenibilidad desde el punto de vista energético". "Precisamente, para ello hemos cumplido diversos compromisos que tienen que ver con la menor emisión de CO 2 , ejecutando diferentes acciones, como la implantación de este tipo de energía solar en nuestras dependencias municipales, nuestros campos de fútbol, en prácticamente todas y cada una de las instalaciones que dependen del Ayuntamiento, por lo que estamos en la senda de disminuir la huella de carbono", apuntó Bermúdez.

Cargadores normales y rápidos

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo resaltó que con este proyecto se cumplen dos objetivos básicos, como son mejorar la movilidad de la ciudad y permitir una carga limpia de coches eléctricos. Además, y según lo indicó De León, el funcionamiento de los cargadores para vehículos eléctricos no supone ningún gasto para las arcas municipales. En concreto, se han instalado ocho cargadores "normales", que abastecen al vehículo por completo en unos 45 minutos, y cuatro de carga semirrápida, que tardan 20 minutos. Por lo tanto, de los 180 estacionamientos con sombras, doce son para la carga de coches eléctricos.

Retraso

Aunque la instalación de las placas solares se finalizó en diciembre del año pasado, los cargadores no se pudieron implantar hasta hace poco, según lo explicó el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien señaló que la tramitación ha sido más complicada.

Energía generada

La energía generada en esta instalación junto al Parque Marítimo asumirá el consumo de un total de cinco cuadros de alumbrado público y cinco de mando de señalética de semáforos, "correspondientes a los situados en el tramo comprendido entre las piscinas y la antigua estación del Jet Foil, es decir, en las avenidas Marítima y de Anaga".