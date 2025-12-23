Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias

La explanada del Parque Marítimo cuenta con 180 aparcamientos a las sombra, bajo placas solares que proporcionan la energía a los semáforos y alumbrado de la avenida de Anga, y con 12 cargadores para coches eléctricos

Cargadores para vehículos eléctricos instalados en la explanada del Parque Marítimo.

Cargadores para vehículos eléctricos instalados en la explanada del Parque Marítimo. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Tras nueve años de espera desde que se anunció el proyecto, el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la creación de la primera calle 100% sostenible de Canarias, en la que se han invertido 1,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, presentaron este martes, 23 de diciembre, esta actuación, que ha consistido, fundamentalmente, en la instalación de placas fotovoltaicas en la explanada del Parque Marítimo, que dan sombra a 180 aparcamientos, proporcionan energía limpia a los semáforos y alumbrado de la avenida de Anaga, y alimentan los 12 cargadores para coches eléctricos colocados en la zona.

El regidor chicharrero destacó que se trata de una iniciativa pionera en el Archipiélago, con la que "se visibiliza un concepto en el que estamos profundizando en Santa Cruz desde hace ya mucho tiempo, que no es otro que el de la sostenibilidad desde el punto de vista energético". "Precisamente, para ello hemos cumplido diversos compromisos que tienen que ver con la menor emisión de CO2, ejecutando diferentes acciones, como la implantación de este tipo de energía solar en nuestras dependencias municipales, nuestros campos de fútbol, en prácticamente todas y cada una de las instalaciones que dependen del Ayuntamiento, por lo que estamos en la senda de disminuir la huella de carbono", apuntó Bermúdez.

Cargadores normales y rápidos

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo resaltó que con este proyecto se cumplen dos objetivos básicos, como son mejorar la movilidad de la ciudad y permitir una carga limpia de coches eléctricos. Además, y según lo indicó De León, el funcionamiento de los cargadores para vehículos eléctricos no supone ningún gasto para las arcas municipales. En concreto, se han instalado ocho cargadores "normales", que abastecen al vehículo por completo en unos 45 minutos, y cuatro de carga semirrápida, que tardan 20 minutos. Por lo tanto, de los 180 estacionamientos con sombras, doce son para la carga de coches eléctricos.

Retraso

Aunque la instalación de las placas solares se finalizó en diciembre del año pasado, los cargadores no se pudieron implantar hasta hace poco, según lo explicó el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien señaló que la tramitación ha sido más complicada.

Energía generada

La energía generada en esta instalación junto al Parque Marítimo asumirá el consumo de un total de cinco cuadros de alumbrado público y cinco de mando de señalética de semáforos, "correspondientes a los situados en el tramo comprendido entre las piscinas y la antigua estación del Jet Foil, es decir, en las avenidas Marítima y de Anaga".

Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias

Santa Cruz aplica mano dura contra el botellón y el ruido nocturno en las calles del centro

La venta de entradas para ver a los Reyes en el Heliodoro, el 29 de diciembre y por primera vez en internet

La Oferta de Empleo Público de 2025 en Santa Cruz incluye 93 plazas de acceso libre

Santa Cruz aumenta el gasto en Titsa hasta los 55 millones para crear nuevas líneas de guaguas

Santa Cruz encarga el diseño de una ruta autoguiada del Carnaval

Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público

