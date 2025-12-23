Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz aplica mano dura contra el botellón y el ruido nocturno en las calles del centro

El Ayuntamiento anuncia una mayor presencia policial en la avenida de Anaga y casco histórico entre las 3:00 horas y el cierre de los locales de ocio nocturno, respondiendo así a una demanda de los propios establecimientos

Control nocturno de la Policía Local de Santa Cruz.

Control nocturno de la Policía Local de Santa Cruz. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife aplicará mano dura contra el botellón y los ruidos que se producen en las zonas de ocio nocturno del centro de la ciudad. El Ayuntamiento chicharrero anuncia que se reforzará la seguridad, con mayor presencia policial, sobre todo en la avenida de Anaga y en el casco histórico, en las calles en las que se localizan pubs y las conocidas terrazas de hoteles urbanos. Dicho refuerzo se activará, aproximadamente, entre las 3:00 horas y el cierre de los locales de ocio nocturno. Los agentes vigilarán el cumplimiento de las diferentes ordenanzas municipales y sancionarán las infracciones que se cometan.

Según explica la concejala de Presidencia y del Distrito Centro-Ifara, la nacionalista Purificación Dávila, este dispositivo se pone en marcha a petición de los propios establecimientos de ocio nocturno, que han señalado que los botellones y el ruido en la calle perjudican tanto a los vecinos que quieren descansar como a las propias empresas que se dedican a esta actividad. Dávila indica que, en un principio, el refuerzo se llevará a cabo durante todas estas fiestas navideñas, aunque, y según apunta, "no se descarta que se prolongue en el tiempo para garantizar una adecuada convivencia en la ciudad". El dispositivo estará formado tanto por efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.

Estos acuerdos se alcanzaron en la reunión que celebró el Ayuntamiento de Santa Cruz este martes, 23 de diciembre, con la subdelegación del Gobierno y con una representación de los establecimientos de ocio y restauración del centro de la ciudad, y en la que participaron también mandos de la Policía Local de la capital y del Cuerpo Nacional de Policía. Durante este encuentro, se realizó una puesta en común de la situación actual del ocio nocturno en el casco histórico, abordando las incidencias que se registran en este ámbito. "Se analizaron las distintas situaciones que afectan a la convivencia ciudadana, con el objetivo de establecer respuestas proporcionadas y eficaces desde el punto de vista de la seguridad, la prevención y el cumplimiento normativo", apunta Dávila.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que este tipo de encuentros son fundamentales para coordinar a todas las administraciones implicadas, a los cuerpos de seguridad y al propio sector del ocio, "con el fin de garantizar un uso responsable del espacio público y una convivencia equilibrada entre actividad económica, descanso vecinal y seguridad". "Hemos acordado intensificar la presencia policial en horario nocturno, especialmente entre las 03:00 horas y el cierre de los locales, en las zonas con mayor actividad de ocio, con un enfoque preventivo y disuasorio".

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, la nacionalista Gladis de León, señala que el encuentro ha servido para compartir información, detectar problemáticas concretas y mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y los servicios municipales”. "Diferenciar entre delitos, incumplimientos de ordenanzas y problemas de civismo es esencial para aplicar medidas proporcionadas y eficaces", manifiesta.

