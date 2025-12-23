El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y sigue siendo un referente

La gastronomía forma parte de la identidad de Canarias y es, además, uno de los principales reclamos tanto para residentes como para visitantes. Frente a la oferta más moderna o internacional, siguen despertando un interés especial los restaurantes de toda la vida, aquellos que han sabido mantener recetas, sabores y costumbres generación tras generación. En Tenerife, uno de esos locales históricos continúa abierto desde los años 50 y se ha convertido en un referente de la cocina tradicional.

Se trata del Restaurante El Pole, situado en el municipio de Tacoronte, un establecimiento que lleva más de siete décadas ofreciendo platos clásicos de la gastronomía canaria y que ha vuelto a captar la atención recientemente gracias a su difusión en redes sociales.

Un restaurante con más de 70 años de historia en Tacoronte

El Pole abrió sus puertas en los años 50, en una época en la que muchos negocios de restauración funcionaban como ventitas o pequeñas bodegas de barrio. Estos espacios servían tanto para vender productos como para reunirse, conversar y compartir un vaso de vino.

Ubicado en la calle Calvario, número 46, el local ha conservado ese espíritu cercano y sencillo que caracteriza a los restaurantes tradicionales de la isla. Su trayectoria lo ha convertido en uno de los establecimientos más antiguos en activo de Tenerife, manteniendo una clientela fiel y una propuesta culinaria basada en la cocina de siempre.

La cocina tradicional canaria como se hacía antes

El Pole ofrece una experiencia culinaria auténtica, centrada en los sabores locales y los productos frescos de la isla. Entre sus platos más destacados se encuentran la morena frita, las sardinas, los chicharros, las potas en salsa y la carne fiesta, acompañados siempre de un buen "vinito tinto de los palanganas", como manda la tradición.

Los creadores de contenido compartieron que el precio de su comida fue de 45,37 euros, destacando el trato del personal, que incluso los invitaron a un chupito al finalizar la comida.

Además, el restaurante cuenta con un Sol Repsol, un reconocimiento gastronómico que distingue a los locales que apuestan por la calidad, el producto local y la autenticidad.

Un local con encanto

Ubicado en la Calle Calvario, 46, este emblemático restaurante de Tenerife conserva el espíritu de los restaurantes tradicionales, con un ambiente familiar, raciones generosas y sabor casero.

El local no cuenta con parking y abre de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal. Al ser un restaurante de los años 50 su adaptación no es la más adecuada, ya que cuenta con algunos escalones en la entrada.