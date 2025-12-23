La Oferta de Empleo Público de 2025 en Santa Cruz incluye 93 plazas de acceso libre

La Oferta de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de este año incluye 93 plazas de acceso libre, oposiciones a las que se podrán presentar todos aquellos ciudadanos que lo deseen.

De éstas, 51 plazas corresponden a la tasa específica para la reducción de la temporalidad, que, aunque se refieren a puestos que ya están ocupados por interinos, el acceso también es libre.

Tasa ordinaria

El resto, 42 plazas, corresponden a la tasa ordinaria (nuevos puestos de trabajo) y están formadas por 40 para funcionarios de carrera y 2 para personal laboral. En relación a los puestos de funcionario de carrera, se convocarán oposiciones para dos plazas de técnico de administración general, una de administrativo, una de auxiliar administrativo, una de economista, una de ingeniero en informática, dos de psicólogo, una de educador, una de ingeniero técnico industrial, una de trabajador social, una de técnico auxiliar de Servicios Públicos, y 28 de policías locales. Para personal laboral, se convocarán oposiciones para dos plazas de operarios.

Tasa específica

Con respecto a la tasa específica para la reducción de la temporalidad, esta OEP incluye 43 plazas para funcionarios de carrera y ocho para personal laboral. Para las primeras se convocarán ocho plazas de técnico de administración general, una de técnico de gestión, 15 de administrativo, 12 de auxiliar de administrativo, una de subalterno, una de técnico superior en Protocolo, una de veterinario, una de educador, una de subinspector tributario, una de trabajador social y una de auxiliar de biblioteca. Para personal laboral, se convocarán cuatro plazas de oficial de vigilancia y mantenimiento de instalaciones municipales, así como cuatro de profesor de música, para los instrumentos tuba, trompa, clarinete y corno inglés.

Promoción interna

En la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2025, aprobada recientemente en la Junta de Gobierno local, tal y como lo adelantó EL DÍA, también se incorporan 23 plazas de promoción interna, para empleados del Ayuntamiento que quieran mejorar su situación. En concreto, se convocarán una plaza para director de biblioteca, una de subcomisario de la Policía Local, siete de subinspector de la Policía Local, cinco de agente forestal y nueve de oficial para servicios especiales de la Policía Local.

Discapacidad

En total, esta OEP cuenta con 116 plazas, 80 más que las que incluía la que se aprobó en 2024. Del total de plazas, se reservan cinco para personas con discapacidad: una plaza de educador, dos de administrativo, una de auxiliar administrativo y una de operario.

Objetivos

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta Oferta de Empleo Público permitirá reforzar servicios esenciales de la administración, mejorar la atención a la ciudadanía, garantizar el relevo generacional y avanzar en la estabilización del personal municipal.

"Cada nueva plaza es un compromiso con una Santa Cruz más eficiente, moderna y con mayor capacidad de respuesta. Nuestro objetivo es garantizar que el Ayuntamiento cuente con profesionales suficientes y preparados para afrontar los retos presentes y futuros, por lo que con esta OEP damos pasos firmes hacia una administración más sólida, con mejor atención y más capacidad para resolver las necesidades del día a día", apunta el regidor chicharrero.

Negociada

La propuesta de esta OEP fue elaborada, según explica la edil de Presidencia y Recursos Humanos, la nacionalista Purificación Dávila, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos y "negociada" con las organizaciones sindicales. En este sentido, Dávila destaca que fue aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación, celebrada el pasado 26 de noviembre.

"Hemos diseñado una oferta coherente con las necesidades reales del Consistorio, con criterios de eficiencia y responsabilidad, incluyendo, además, una reserva específica para personas con discapacidad, reforzando nuestro compromiso con una administración pública inclusiva y accesible", comenta la edil.

Plazos

La aprobación de esta Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que abre paso a la futura convocatoria de los diferentes procesos selectivos. La ejecución de las plazas debe producirse dentro del plazo legal de tres años.