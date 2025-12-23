Defensa condecora al alcalde de Santa Cruz por acoger con "cariño" y "esfuerzo" el Día de las Fuerzas Armadas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, recibirá, por parte del Ministerio de Defensa, la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, con la que se reconoce el "esfuerzo" y el "cariño" con los que el municipio chicharrero acogió la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en junio de este año.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa, aprobó este martes, 23 de diciembre, la concesión de condecoraciones a alcaldes de Asturias, Granada y Canarias, regiones que en los últimos años acogieron dicho acto militar. Tal y como explica el departamento que dirige Margarita Robles en un comunicado, la concesión de estas condecoraciones supone el reconocimiento a una serie de "acciones y hechos de importancia y mérito relacionados con las Fuerzas Armadas". En concreto, la acogida del citado desfile, que se celebró en Granada y Motril en 2023; en Gijón y Oviedo en 2024, y en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife este año.

"Por ello, y fruto de la gran acogida de sus vecinos, Defensa concede a cinco alcaldes y un concejal las Grandes Cruces con distintivo blanco, las cuales se otorgan por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa".

En concreto, otorga la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; a la alcaldesa de Motril, Luisa María García, y al concejal y diputado provincial de Granada Francisco Cuenca. La del Mérito Naval es para la alcaldesa de Gijón, María del Carmen Moriyón, y para el alcalde de Santa Cruz Tenerife, José Manuel Bermúdez. Por último, la del Mérito Aeronáutico se la concedió a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Defensa destaca que en los actos que rodean al Día de las Fuerzas Armadas, los militares y la sociedad civil "crean una comunión perfecta, en la que queda patente ese cariño y esa altísima valoración allí donde van". "Una celebración que sirve para rendir un profundo y sincero homenaje a todos los hombres y mujeres que, con valentía y determinación, han dedicado y dedican su vida al servicio de nuestra nación".

Un honor

El regidor chicharrero manifiesta que es todo un honor para él recibir esta condecoración y asevera que recogerá esta medalla en nombre y representación de toda la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, "y muy especialmente de todos los empleados públicos y entidades que nos ayudaron a ser sede y a colaborar con la organización del Día de las Fuerzas Armadas"