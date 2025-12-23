Cierra por jubilación uno de los restaurantes más históricos de Santa Cruz tras más de 40 años abierto

Santa Cruz de Tenerife despide estos días a uno de sus locales más emblemáticos. El Bar Restaurante Vietnam, considerado uno de los pioneros de la cocina asiática en la capital, ha cerrado definitivamente sus puertas tras más de 40 años de trayectoria, poniendo fin a una etapa marcada por la cercanía y una clientela fiel que ha acompañado al establecimiento durante generaciones.

El cierre se produce por la jubilación de su histórica propietaria, Nga, que impulsó el proyecto junto a su marido, Hai, a comienzos de la década de los ochenta. Él falleció hace tres años, pero el legado familiar ha continuado vivo hasta ahora en un pequeño comedor que logró convertirse en un referente gastronómico de la ciudad.

Un local discreto de referencia en Santa Cruz

El Bar Restaurante Vietnam, decano de la cocina asiática en Santa Cruz de Tenerife (solo el chino de la Avenida de Anaga le supera en años de servicio), ha bajado la persiana tras más de cuatro décadas sirviendo rollitos, wan-tun, arroces y sopas humeantes en la Rambla Pulido 64, aunque la entrada mítica, la de siempre, era por el Pasaje Sitjá, otro clásico santacrucero.

Un servicio en el restaurante Vietnam. / Facebook

Nacido a finales de 1983, cuando la cocina asiática apenas asomaba en la isla, el Vietnam se ganó una clientela fiel por su sencillez sin artificios, su servicio hasta altas horas y una carta asequible ("mi padre estaba en contra de subir los precios", cuenta a este medio su hijo Tot) que convirtió al local en parada fija de generaciones de chicharreros.

En su nota de despedida en redes sociales, el equipo subraya el camino recorrido “con mucho corazón” durante estos años y agradece el apoyo de la clientela, quedando la incógnita de si habrá una continuación de un negocio tan querido por los chicharreros.

Famosos rollitos del Vietnam / FACEBOOK

Legado para la ciudad

Más que un restaurante, el Vietnam fue un punto de encuentro que no solo acogió a miles de familias de la capital, también tuvo visitantes ilustres como la infanta Pilar de Borbón, que presidió allí una cena de la Cruz Roja, o leyendas del tinerfeñismo como Fernando Redondo y Chemo del Solar, que tienen también sus propias anécdotas en el local.

Muchas historias que EL DÍA contará en una próxima publicación, porque, tras hablar con la familia, queda claro que hay muchísimo que decir.

"La vida de mis padres tiene de todo: trabajo duro, amor y violencia", asegura Tot, quien recuerda que hubo muchos años en los que sus padres trabajan hasta las seis de la mañana despachando rollitos y bocadillos a mansalva, y por las noches "pasaba de todo" con gente muy agresiva, sobre todo durante los años 80 y primeros 90.

Hai y Nga con su familia / FACEBOOK

"Mi padre se peleó más de 100 veces en ese bar de madrugada, y según se dice, nunca perdió una pelea". Todo ello con su escaso 1,55 metros.

Una historia familiar de superación que nació a partir del sueño de una vida mejor y un préstamo de más de 15 millones de pesetas que Nga y Hai devolvieron en solo tres años, trabajando una media de 12 horas diarias durante más de 40 años para que los tinerfeños disfrutaramos de la que fue una de las mejores cocinas de la isla.