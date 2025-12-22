Santa Cruz encarga el diseño de una ruta autoguiada del Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encarga a la empresa Touristinnovacion360 el diseño y la puesta en marcha de una ruta autoguiada del Carnaval, con el fin de promocionar la fiesta chicharrera durante todo el año. La Junta de Gobierno local aprobó ayer la adjudicación de este proyecto, que supone un coste de 210.715 euros y que consiste, fundamentalmente, en la creación de una aplicación para teléfonos móviles.

Y es que esta ruta se llevará a cabo a través de una aplicación móvil interactiva, con la que se podrán recorrer distintos puntos de interés del Carnaval de Santa Cruz de manera autónoma, sin que sea necesaria la explicación de un guía. El proyecto también incluye la instalación de señalización específica.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que la ruta autoguiada incorporará, a través de contenidos digitales "atractivos", elementos clave de la fiesta, como su historia desde el siglo XVIII, el papel de los grupos carnavaleros y de las candidatas a Reina, anécdotas y personajes. El regidor también aprovecha para recordar que este proyecto cuenta con financiación europea, a través de los fondos Next Generation.

"Esta iniciativa supone un paso más en la modernización de la oferta turística y cultural de la ciudad, utilizando la innovación y la digitalización para poner en valor uno de nuestros principales símbolos de identidad, como es el Carnaval", agrega el alcalde.

El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP; señala que la ruta autoguiada permitirá acercar el Carnaval a residentes y turistas durante todo el año, "integrando contenidos culturales, históricos y experienciales, mediante herramientas digitales accesibles y sostenibles".

"Esta iniciativa contempla el diseño y puesta en marcha de un recorrido autoguiado que contribuya a la promoción del Carnaval como elemento cultural y turístico de primer nivel, reforzando la imagen de Santa Cruz como destino innovador y conectado con su patrimonio inmaterial", insiste el también primer teniente de alcalde.