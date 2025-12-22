Santa Cruz aumenta el gasto en Titsa hasta los 55 millones para crear nuevas líneas de guaguas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó este lunes, 22 de diciembre, el nuevo contrato con la compañía de guaguas Titsa para la prestación del servicio urbano de transporte en el municipio, al que destinará 55 millones de euros para los próximos cuatro años, siete millones más que en el anterior. Este incremento del presupuesto se debe, según explica el área de Movilidad, a que el contrato incorpora una serie de mejoras, relacionadas, fundamentalmente, con las frecuencias y horarios de las guaguas. Asimismo, «se crearán nuevas líneas», sobre todo para aquellas zonas de la ciudad «a las que, actualmente, no se llega».

Este nuevo encargo del servicio de guaguas a Titsa, compañía que pertenece al Cabildo de Tenerife, supondrá un gasto anual para el Consistorio chicharrero de unos 14 millones de euros (13 millones en 2026 y 14, el resto de años), por lo que éste se incrementa en dos millones de euros para cada ejercicio, en comparación con el contrato anterior. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca el «esfuerzo» que está realizando el Ayuntamiento de Santa Cruz para mejorar la calidad de la prestación de este servicio público y para seguir incrementando el número de usuarios del transporte urbano.

Flota

En este sentido, el regidor chicharrero aprovecha para recordar que el Consistorio también llevará a cabo, en los próximos cuatro años, la renovación de la flota del servicio de transporte urbano, debido a su antigüedad. Comprará 61 nuevas guaguas, operación que se iniciará en 2026. En concreto, adquirirá 40 vehículos híbridos, 17 eléctricos y cuatro diésel.

Encargo

Con respecto al nuevo contrato con Titsa para la prestación del servicio de transporte, José Manuel Bermúdez señala que el encargo incluye la gestión, operación, mantenimiento y conservación del mismo, así como el asesoramiento en materia de movilidad.

Datos

En la actualidad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 38 líneas urbanas, que recorren más de cinco millones de kilómetros al año y realizan más de 540.000 expediciones. La flota está formada por 130 vehículos, la mayoría de combustión diésel, que conducen unos 338 conductores

Compromiso

La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), apunta que, en virtud de este contrato, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, Titsa se compromete a destinar todos los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una prestación eficiente, segura y continua del servicio público de transporte urbano colectivo en Santa Cruz de Tenerife.

Demanda

«Cada vez son más los ciudadanos que eligen el transporte público. Nuestra responsabilidad es ofrecer el mejor servicio posible». La edil informa de que en los últimos tres años, la demanda ha aumentado considerablemente, pasando de 10 millones de usuarios a unos 17 en la actualidad, crecimiento en el que ha influido la gratuidad del transporte. «Este aumento de viajeros requiere de más guaguas, más conductores, más líneas, más frecuencias y mejores horarios», comentó Alonso.

Por ello, añade, se incorporan a este nuevo contrato distintas mejoras, entre las que se encuentra la creación de nuevas líneas de guagua, que iremos anunciando a medida que se vayan estableciendo. La concejala también resalta que este contrato, que podrá prorrogarse por otros cuatro años más, incluye una información más detallada y precisa que el anterior.

Tarifa plana

Por último, Alonso manifiesta que el encargo incluye la adquisición de bonos solidarios y el establecimiento de la «tarifa plana» para las líneas 231, 232, 76 y 77, «cuyo precio corresponde a una tarifa urbana, a pesar de tratarse de recorridos interurbanos».