Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería, en directoComprobar LoteríaLa Palma en el National GeographicTiempo en TenerifeColombia incauta droga en Canarias
instagramlinkedin

Sanidad renuncia al Balneario de Santa Cruz: el Gobierno estudiará su estado para decidir un nuevo uso

El viejo inmueble regresa a Patrimonio tras aceptar la solicitud de desadscripción realizada por el Servicio Canario de Salud al no poder convertirlo en un ambulatorio

Balneario de Santa Cruz.

Balneario de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias anuncia una nueva valoración técnica del antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife para averiguar su estado actual, con el objetivo de buscarle un nuevo uso. El Servicio Canario de Salud (SCS) ha renunciado al inmueble, solicitando su desadscripción, debido a que no puede convertirlo en un ambulatorio, tal y como estaba previsto. Por ello, el edificio, que se encuentra prácticamente en situación de ruina, ha regresado ya al área de Patrimonio, según informan fuentes del Ejecutivo, donde se decidirá su futuro.

La Consejería de Sanidad explica que, tras recibir los informes negativos para el uso sanitario del Balneario chicharrero por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, solicitó el 1 de diciembre, a la Dirección General de Patrimonio, la desadscripción del inmueble. Para Sanidad ya no tiene ningún sentido que este edificio siga estando adscrito a esta Consejería, cuando se ha determinado que el uso como centro de salud del Distrito Anaga es inviable.

Instalaciones del viejo Balneario de Santa Cruz.

Instalaciones del viejo Balneario de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Informe

Tal y como lo anunció EL DÍA a principios de septiembre, Puertos de Tenerife estableció en un informe que la actividad sanitaria prevista para el citado inmueble es incompatible con la actividad portuaria que se realiza en la zona en la que se sitúa el Balneario. El documento señalaba que el viejo edificio se encuentra, por un lado, en las proximidades de dos terminales de contenedores donde se descarga la mayor parte de la mercancía general para el abastecimiento de las islas occidentales, y, por tanto, "infraestructuras absolutamente estratégicas", y por otro lado, está cerca de dos terminales de almacenamiento de combustibles en las que se descarga y almacena una parte importante de los combustibles de las Islas.

Resolución

Tres meses después de la emisión de este informe de la Autoridad Portuaria, el SCS solicitó la desadscripción del Balneario. El pasado miércoles, 17 de diciembre, Sanidad recibió la resolución con la que se aprueba dicha petición, por lo que el inmueble vuelve a formar parte del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. La Consejería de Patrimonio y Hacienda informa de que ahora se realizará una valoración técnica del edificio para comprobar su "estado" y "necesidades". "Una vez que tengamos este estudio o informe, se remitirá formalmente a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias para establecer su futuro uso".

Noticias relacionadas y más

Alcalde

En declaraciones a este medio, a finales de octubre, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, exigió al Gobierno de Canarias, propietario del inmueble, que «no deje caer el Balneario como consecuencia de la inactividad». El regidor chicharrero ha solicitado que se le dé un nuevo uso lo antes posible. El Balneario, que fue un centro de ocio y baño para la ciudad, cerró sus puertas en 1992.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz
  2. Santa Cruz 'corta' su árbol de Navidad y retira su gran bola por los efectos de la borrasca Emilia
  3. El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos
  4. Santa Cruz le pone vigilancia nocturna a la zona de baño de Los Charcos
  5. Expropiación de 12.202 metros cuadrados por la carretera Ofra-El Chorrillo
  6. Malos olores, heces de perros en la azotea y un okupa en el Mercado de Santa Cruz, según Sanidad
  7. Varapalo para el primer Pump Track de Santa Cruz: ninguna empresa se interesa por la construcción de este espacio deportivo
  8. Santa Cruz inicia la recuperación del monte que se perdió para poder comer

Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público

Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público

Sanidad renuncia al Balneario de Santa Cruz: el Gobierno estudiará su estado para decidir un nuevo uso

Sanidad renuncia al Balneario de Santa Cruz: el Gobierno estudiará su estado para decidir un nuevo uso

Santa Cruz le pone vigilancia nocturna a la zona de baño de Los Charcos

Santa Cruz le pone vigilancia nocturna a la zona de baño de Los Charcos

El Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal

El Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal

Aumenta la oferta hotelera de Santa Cruz de Tenerife: el Hotel Taro abre sus puertas

Aumenta la oferta hotelera de Santa Cruz de Tenerife: el Hotel Taro abre sus puertas

El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz

El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz

Homenaje a una de las figuras clave del Carnaval, Geni Afonso: una plaza de Santa Cruz llevará su nombre

Homenaje a una de las figuras clave del Carnaval, Geni Afonso: una plaza de Santa Cruz llevará su nombre

La tasa para abrir negocios desaparecerá en 2026: Santa Cruz pide perdón por tardar cuatro años

La tasa para abrir negocios desaparecerá en 2026: Santa Cruz pide perdón por tardar cuatro años
Tracking Pixel Contents