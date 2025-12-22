Sanidad renuncia al Balneario de Santa Cruz: el Gobierno estudiará su estado para decidir un nuevo uso

El Gobierno de Canarias anuncia una nueva valoración técnica del antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife para averiguar su estado actual, con el objetivo de buscarle un nuevo uso. El Servicio Canario de Salud (SCS) ha renunciado al inmueble, solicitando su desadscripción, debido a que no puede convertirlo en un ambulatorio, tal y como estaba previsto. Por ello, el edificio, que se encuentra prácticamente en situación de ruina, ha regresado ya al área de Patrimonio, según informan fuentes del Ejecutivo, donde se decidirá su futuro.

La Consejería de Sanidad explica que, tras recibir los informes negativos para el uso sanitario del Balneario chicharrero por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, solicitó el 1 de diciembre, a la Dirección General de Patrimonio, la desadscripción del inmueble. Para Sanidad ya no tiene ningún sentido que este edificio siga estando adscrito a esta Consejería, cuando se ha determinado que el uso como centro de salud del Distrito Anaga es inviable.

Instalaciones del viejo Balneario de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Informe

Tal y como lo anunció EL DÍA a principios de septiembre, Puertos de Tenerife estableció en un informe que la actividad sanitaria prevista para el citado inmueble es incompatible con la actividad portuaria que se realiza en la zona en la que se sitúa el Balneario. El documento señalaba que el viejo edificio se encuentra, por un lado, en las proximidades de dos terminales de contenedores donde se descarga la mayor parte de la mercancía general para el abastecimiento de las islas occidentales, y, por tanto, "infraestructuras absolutamente estratégicas", y por otro lado, está cerca de dos terminales de almacenamiento de combustibles en las que se descarga y almacena una parte importante de los combustibles de las Islas.

Resolución

Tres meses después de la emisión de este informe de la Autoridad Portuaria, el SCS solicitó la desadscripción del Balneario. El pasado miércoles, 17 de diciembre, Sanidad recibió la resolución con la que se aprueba dicha petición, por lo que el inmueble vuelve a formar parte del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. La Consejería de Patrimonio y Hacienda informa de que ahora se realizará una valoración técnica del edificio para comprobar su "estado" y "necesidades". "Una vez que tengamos este estudio o informe, se remitirá formalmente a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias para establecer su futuro uso".

Alcalde

En declaraciones a este medio, a finales de octubre, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, exigió al Gobierno de Canarias, propietario del inmueble, que «no deje caer el Balneario como consecuencia de la inactividad». El regidor chicharrero ha solicitado que se le dé un nuevo uso lo antes posible. El Balneario, que fue un centro de ocio y baño para la ciudad, cerró sus puertas en 1992.