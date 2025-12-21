Santa Cruz le pone vigilancia nocturna a la zona de baño de Los Charcos

La zona de baño de Los Charcos, situada en el litoral de Valleseco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tendrá vigilancia nocturna a partir del 1 de enero de 2026. Así lo confirma el Ayuntamiento chicharrero. Éste recurre a la seguridad privada para «preservar este espacio de baño y ocio», inaugurado en marzo de 2024, ante episodios reiterados de vandalismo.

El citado dispositivo de seguridad nocturna en Los Charcos de Valleseco operará todos los días entre las 23:00 y las 8:00 horas, según informa el Consistorio capitalino. Para ponerlo en marcha, se ampliará el contrato actual de seguridad y vigilancia de las dependencias municipales.

«Esta medida responde a la necesidad de garantizar un uso respetuoso y responsable de este espacio costero, muy frecuentado durante el día y que ha venido registrando actos vandálicos y desperfectos reiterados en sus instalaciones desde su inauguración», manifiesta el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor chicharrero explica que la vigilancia en horario nocturno en Los Charcos permitirá actuar de forma preventiva y disuasoria, «apoyando la labor de la Policía Local, para que este espacio costero se mantenga en las mejores condiciones para todos».

«Este refuerzo de seguridad nocturna en esta zona del litoral pone de manifiesto al compromiso firme del Ayuntamiento con la conservación y el uso adecuado de los espacios públicos. Tiene como objetivo proteger a quienes hacen un uso responsable de Los Charcos, al tiempo que disuade y sanciona comportamientos que ponen en riesgo la integridad de las instalaciones y de otras personas», argumenta el alcalde.

Convivencia

Esta iniciativa se enmarca, según apunta la concejala responsable del área de Presidencia, la nacionalista Purificación Dávila, en una estrategia municipal más amplia orientada a reforzar la convivencia en el municipio, la corresponsabilidad ciudadana y el cuidado de los espacios comunes.

Dávila resalta que Los Charcos de Valleseco es un espacio en el litoral recuperado para la ciudad, «fruto de un proceso de rehabilitación y mejora que ha permitido poner en valor el litoral del Distrito Anaga». Su protección, añade la concejala, es una prioridad para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Daños continuos

Por su parte, la edil de Seguridad Ciudadana y del Distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, comenta que, aunque Los Charcos es un lugar de gran movilidad de personas durante el día y un enclave «valorado por su accesibilidad y sus servicios», se han detectado episodios de vandalismo y daños continuos al mobiliario urbano y las barandillas, que «afectan a la seguridad y al disfrute colectivo».

De León recuerda que fue el distrito el que solicitó la incorporación de vigilancia en horario nocturno para Los Charcos, con el fin de garantizar la seguridad de la zona. «La activación de este dispositivo nocturno busca dar una respuesta equilibrada: proteger el patrimonio público y, al mismo tiempo, garantizar que todas las personas puedan utilizar y disfrutar de esta zona de baño con tranquilidad y respeto».

Coordinación

El citado dispositivo de seguridad nocturno de la zona de baño de Los Charcos, declara la concejala de Seguridad, se coordinará con los servicios municipales responsables del mantenimiento y de la gestión del litoral, «para asegurar que las actuaciones se integren en una estrategia global de conservación y convivencia».

Parque de Las Mesas

El Ayuntamiento de Santa Cruz recuerda que esta medida también se aplicará en el Parque de Las Mesas, tal y como ya se ha anunciado, debido, al igual que en Los Charcos, a los reiterados episodios de vandalismo que se registran en esta área recreativa de Santa Cruz.