Navidad en Santa Cruz de Tenerife: el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público
Habrá un refuerzo de guaguas, taxi y tranvía durante las fiestas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reiterado su recomendación de utilizar el transporte público durante las fiestas navideñas, especialmente para los desplazamientos al centro de la ciudad con motivo de las actividades programadas y las compras propias de estas fechas.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha señalado este domingo en un comunicado que durante la Navidad, Fin de Año y Reyes se han previsto refuerzos en los servicios de guaguas, tranvía y taxi para facilitar el acceso y la movilidad dentro del municipio, apostando por un transporte "más cómodo y seguro".
En el caso de las guaguas urbanas, el 24 de diciembre los servicios finalizarán de forma anticipada, entre las 18:15 y las 20:35 horas, y se reanudarán el día de Navidad a partir de las 08:10 horas con horarios de festivo.
Refuerzo del transporte público
Además, se reforzarán varias líneas durante los fines de semana centrales de Navidad y la noche del 5 de enero, cuando también se habilitarán servicios de reserva tras la Cabalgata de Reyes.
Metrotenerife, por su parte, ha anunciado refuerzos en la Línea 1 del tranvía durante los fines de semana de diciembre y el inicio de enero, con frecuencias de hasta ocho minutos los sábados y diez los domingos en las horas de mayor afluencia.
El servicio de taxi permanecerá operativo durante todas las fiestas, aunque algunas paradas podrán reubicarse de forma puntual en el centro de la ciudad debido a la celebración de actos navideños.
