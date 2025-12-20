Aumenta la oferta hotelera de Santa Cruz de Tenerife: el Hotel Taro abre sus puertas
Cuenta con 33 habitaciones con inspiración isleña
Un nuevo hotel ha abierto sus puertas en Santa Cruz de Tenerife, uniéndose a la oferta hotelera capitalina. Se trata del Hotel Taro Santa Cruz, de tres estrellas, que se ubica en la calle Pérez Galdós, en pleno corazón de la ciudad.
Este nuevo establecimiento, de 33 habitaciones, ofrece una propuesta que "combina el exotismo atlántico de las islas con un diseño contemporáneo", de tal manera que los clientes vivan una "experiencia profundamente arraigada con el alma de Tenerife", explican en sus redes sociales.
De hecho, el nombre de este hotel boutique, Taro, proviene de "antiguas construcciones canarias, refugios de piedra que simbolizan protección y conexión con el entorno".
Así, el establecimiento se promociona como un "hotel con alma de isla. Un refugio donde tradición y diseño se encuentran sin prisa".
Esencia canaria
Solo el nombre de algunas de las habitaciones ya deja notar que la esencia canaria está muy presente. Así, encontramos desde las Alisios (habitaciones acogedoras con vistas a la plaza del Chicharro o la calle Valentín Sanz), las Mirador (pensadas para disfrutar de la luz y el ritmo de la ciudad, que ofrece vistas a la Plaza del Príncipe) o las Anaga (con terraza y piscina privadas).
Restaurante
El restaurante de este nuevo espacio hotelero, Chicharro, es un espacio gastronómico que rinde homenaje al sabor local con una mirada contemporánea. Un lugar donde lo auténtico se mezcla con lo urbano, y la cocina se convierte en lenguaje para conectar con los clientes.
