El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, comprará el chalé de lujo situado en el número 19 de la calle Costa y Grijalba, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, conocido como Casa Samsó. Esta imponente casa, construida en 1935 por el General José Samsó, se encontraba a la venta en diferentes portales inmobiliarios por un precio de 2,8 millones de euros.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este viernes, 19 de diciembre, publica el anuncio del Ejecutivo canario con el que se autoriza la contratación, por adjudicación directa y por el procedimiento de "urgencia", para la adquisición onerosa de este inmueble. El Gobierno destaca la "especial idoneidad de este bien y su singularidad", tanto por su valor patrimonial "intrínseco" como por su ubicación dentro del Conjunto Histórico Barrio de los Hoteles-Pino de Oro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "lo que refuerza su adecuación para fines institucionales y culturales de la Comunidad Autónoma".

Usos

Según el Ejecutivo canario, las citadas características de la edificación legitiman su adquisición directa, para atender una "necesidad administrativa inmediata como sede de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural". El destino final del chalé del número 19 de la calle Costa y Grijalba, en Santa Cruz, será su adscripción al uso y carácter exclusivamente institucional, "en la consideración, además, de que el mismo ofrece una potencialidad excepcional para acoger usos institucionales y culturales". "Todo ello reforzado por la localización estratégica del inmueble, en pleno corazón del centro histórico y administrativo de la capital tinerfeña, en un entorno donde se concentran, además, otros edificios de alto valor institucional y patrimonial", explica la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Características

Esta casa, de estilo Art Decó, tiene cuatro plantas, ascensor y cuatro plazas de garaje. Cuenta con un jacuzzi, un amplio jardín, WallBox para conexión coche eléctrico en garaje, un sistema solar para agua caliente, así como un sistema de climatización y seguridad. Fue reformada en los años 2020-2021, aunque manteniendo los elementos arquitectónicos originales de 1935, año en el que fue construida.

Tiene una superficie habitable de 725 metros cuadrados y está formada por tres salones, un comedor para dieciséis personas, cocina, cinco dormitorios y cuatro baños. Dispone también de un apartamento independiente, con entrada propia y conexión al garaje.

Otras compras

En enero de este año, el Gobierno de Canarias también compró, por un importe de 21 millones de euros, el conocido como Edificio Mapfre de la capital chicharrera, ubicado en la avenida Marítima. Con esta adquisición, el Ejecutivo "da respuesta a la demanda de espacio de los distintos servicios y de las nuevas dependencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitan atender los servicios públicos, dada la especial idoneidad del bien, las condiciones del mercado inmobiliario, así como las peculiaridades de la necesidad a satisface".

En marzo de 2023, el Gobierno le compró al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 22 millones de euros, el edificio Auditorio, situado en Cabo Llanos, que el Ejecutivo convertirá en la sede de una veintena de juzgados repartidos por el municipio chicharrero. En diciembre de 2021, se formalizó la compra del edificio administrativo Tres de Mayo, por un importe de 30 millones de euros.

Por otro lado, y según lo adelantó El DÍA, el Ejecutivo convertirá el antiguo edificio de Hacienda, situado en la céntrica plaza de Santo Domingo, en una gran sala de exposiciones. La rehabilitación del inmueble costará unos seis millones de euros.