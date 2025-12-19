Varapalo para el primer Pump Track de Santa Cruz: ninguna empresa se interesa por la construcción de este espacio deportivo

Ninguna empresa se ha interesado por la construcción del primer Pump Track en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, en el barrio de Los Gladiolos. El Ayuntamiento, ante la ausencia de ofertas, ha tenido que declarar desierta la licitación, convocada en septiembre, para dotar a la ciudad de esta instalación deportiva. Ésta consiste en un gran circuito destinado a la práctica de actividades físico-deportivas sobre ruedas. El proyecto del Consistorio chicharrero, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, también incluye la creación de zonas verdes, espacios de sombra y áreas de encuentro para los ciudadanos.

Pero el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, que dirige la edil Alicia Cebrián, del PP, se niega a tirar la toalla, por lo que anuncia que volverá a intentarlo, convocando en los próximos meses una nueva licitación. Ésta se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado, reduciendo los trámites de la contratación pública y agilizando la adjudicación. Asimismo, se modificará la exigencia del requisito de solvencia para las empresas que quieran participar. Todo ello con el objetivo de conseguir dotar a la ciudad de este nuevo espacio deportivo. Eso sí, los plazos previstos para ponerlo en marcha sufrirán un importante retraso, al quedar desierto este primer concurso público.

Características

La instalación que proyecta el Consistorio, en cuya financiación también participan el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, podrá ser utilizada por patinadores, ciclistas, skaters y usuarios de patinetes. Su construcción está prevista en la calle Gavinet, en los terrenos que ocupaba el antiguo terrero de lucha de Los Gladiolos, frente al campo de fútbol. Tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados, dedicada, fundamentalmente, a la práctica del deporte sobre ruedas.

Zonas

La instalación estará formada por varias zonas diferencias. La primera consistirá en el circuito Pump Track, en el que se podrá practicar skate, scooter y ciclismo, entre otros deportes de deslizamiento. Asimismo, se habilitará una cancha de baloncesto 3x3 y se construirá un edificio para aseos, oficinas y almacén. También se creará un espacio con un Pump Track de iniciación y entrenamiento al aire libre, "pensado para el uso y disfrute de todas las edades", apunta la edil de Deportes. Y por último, se habilitará una pista diáfana para patinaje.