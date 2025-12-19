Homenaje a una de las figuras clave del Carnaval, Geni Afonso: una plaza de Santa Cruz llevará su nombre
El pleno aprueba por unanimidad iniciar un expediente de honores y distinciones para que el espacio ubicado frente al Cabildo se denomine la Placita de Geni
Geni Afonso, coreógrafa, directora artística y figura clave en el Carnaval chicharrero, que falleció el 7 de junio de 2023, tendrá una plaza en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El espacio peatonal ubicado en la avenida de Anaga, frente al Cabildo de Tenerife, donde termina el Coso carnavalero, se denominará Placita de Geni. Así se acordó este viernes, 19 de diciembre, en el pleno del Ayuntamiento, ante numerosos familiares y amigos de la artista, que no pudieron evitar emocionarse, como le ocurrió al edil de Cultura, Santiago Díaz, que no pudo finalizar su intervención.
En concreto, el pleno acordó, por unanimidad, iniciar el expediente de honores y distinciones a Carmen Eugenia Afonso Perdomo, conocida por todos como Geni, "figura icónica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y otras fiestas populares y espectáculos artísticos". Su hermano, José Víctor Afonso, tomó la palabra en nombre de las personas que han impulsado esta iniciativa, para agradecer la apertura de este expediente. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destacó la profesionalidad y las dotes de dirección de Geni. "Pero yo me quedo con su sonrisa. Era siempre una persona risueña, cercana, amable y cariñosa. Siempre recordaremos su gran labor al frente del Carnaval y de la cultura y las fiestas, no solo en Santa Cruz, sino en toda la isla de Tenerife", añadió el regidor.
Por su parte, el concejal de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero, resaltó que Geni conocía el Carnaval desde dentro, desde el ensayo más humilde hasta el escenario más grande. "Sabía lo que costaba sacar un grupo adelante y nunca olvidó de dónde venía. Trabajó con comparsas históricas, impulsó coreografías que impulsaron el nivel escénico de nuestros grupos y creó espacios de formación para que el talento local creciera y se consolidará en lo que ella denominó la escuela del Carnaval".
En un mundo de hombres
"Yo tuve la suerte de trabajar con Geni en el Auditorio cuando yo empezaba. Era un chico lleno de nervios e ilusión y desde el primer día encontré una mirada cariñosa y un consejo amable. Geni era firme y dulce, exigente y humana, profesional y cercana, divertida y cariñosa y, de alguna manera, era como la madre de todos. Fue una mujer pionera, que abrió camino en un mundo que durante mucho tiempo fue de hombres y donde hacerse un hueco exigía talento, carácter y fuerza interior. Ella lo hizo sin estridencias, dejando que hablara su trabajo y su forma de ser", agregó Caravallero.
