El Cabildo aporta al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 300.000 euros por primera vez en 20 años

El Cabildo de Tenerife ha concedido por primera vez en casi dos décadas una subvención nominativa directa al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una aportación de 300.000 euros, destinada a sufragar los gastos artísticos de la edición de 2025, una decisión que el concejal de Fiestas del Ayuntamiento capitalino, Javier Caraballero, califica de «histórica» y que refuerza la consideración del Carnaval como proyecto estratégico de ámbito insular.

Una negociación iniciada en 2024

Según explicó Caraballero, esta subvención comenzó a gestarse a finales del pasado año, fruto de conversaciones entre el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero insular de Turismo, Lope Afonso. «Por fin se ha resuelto esa aportación de 300.000 euros y no puedo estar más contento y agradecido», afirmó el edil, que destacó la sensibilidad de la Corporación insular al entender que el Cabildo debía implicarse en la financiación de la fiesta más importante de la Isla.

El Carnaval, la fiesta de Tenerife

Caraballero subrayó que, aunque el Carnaval se celebre en Santa Cruz, su alcance trasciende el ámbito municipal. «Es la única fiesta de la Isla declarada de Interés Turístico Internacional y, por lo tanto, es la fiesta de Tenerife», recalcó. En ese sentido, expresó su deseo de que esta aportación no sea puntual y pueda consolidarse en futuras ediciones, recuperando un respaldo institucional que no se producía desde hace 20 años.

Impacto económico y proyección turística

Más allá de su valor cultural, el Cabildo pone el acento en el impacto económico del Carnaval. La fiesta genera cada año en torno a 40 millones de euros, beneficiando no solo a la capital, sino al conjunto de la isla, y actúa como un potente escaparate turístico nacional e internacional. La edición de 2025 fue especialmente significativa: superó el millón de asistentes en concursos y actos populares, alcanzó a más de 19 millones de usuarios en redes sociales y reunió a más de 900.000 personas en los ocho días de Carnaval en la calle, pese a contar con un día menos por la suspensión del Coso Apoteosis.

Destino de la ayuda

La subvención de 300.000 euros se destina específicamente a respaldar las actuaciones musicales del Carnaval, uno de los principales reclamos de la fiesta y un elemento clave para su promoción turística. Desde el área de Turismo del Cabildo se considera que esta inversión encaja plenamente en sus competencias de promoción exterior y apoyo a los grandes eventos estratégicos de Tenerife.

Apoyo histórico a los grupos desde 2007

Esta ayuda nominativa no sustituye, sino que se suma a la línea de respaldo que el Cabildo mantiene desde 2007 con los grupos del Carnaval. Aquel año, siendo consejero insular José Manuel Bermúdez, se puso en marcha un sistema de ayudas directas a los colectivos para sortear las dificultades administrativas existentes entonces. Desde ese momento, la Corporación insular realiza una aportación anual a los grupos que participan en los concursos oficiales.

Incremento del 20% en 2025

En 2025, ese respaldo directo también se incrementó. El área de Turismo elevó de 83.020 a 100.000 euros la cuantía destinada a los grupos, lo que supuso un aumento del 20%. Un total de 107 formaciones se benefician de esta ayuda: 24 murgas adultas y 15 infantiles, 10 comparsas adultas y 2 infantiles, 8 rondallas, 21 agrupaciones coreográficas, 8 agrupaciones musicales de mayores, 10 agrupaciones musicales, 7 grupos de la canción de la risa y 2 agrupaciones lírico-musicales.

Apuesta específica por las rondallas

A este esfuerzo se añade la aportación específica que el Cabildo realiza a las rondallas, una modalidad genuina del Carnaval tinerfeño. Desde 2010, la Corporación insular destina una partida anual —22.000 euros en 2025— para apoyar a estas formaciones líricas, facilitar sus desplazamientos y promover actuaciones en distintos municipios de la isla.

Más de 400.000 euros para el Carnaval

En conjunto, la suma de la subvención nominativa, las ayudas directas a los grupos y el apoyo a las rondallas eleva a más de 400.000 euros la aportación del Cabildo de Tenerife al Carnaval 2025, una decisión sin precedentes que refuerza el papel de la fiesta como seña de identidad cultural, motor económico y principal escaparate turístico de la Isla.